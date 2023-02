Coldiretti Savona: “Con Generazione Terra si aprono nuove opportunità per i giovani agricoltori”

Liguria. È stata aperta alle 13 di ieri, mercoledì 1 febbraio, la possibilità di presentare le domande di accesso a “Generazione Terra”, la nuova misura ISMEA finalizzata a incentivare l’agricoltura giovanile, cuore e motore dell’economia della Liguria e del Paese intero.

“Il futuro è dei giovani – commentano soddisfatti Marcello Grenna e Antonio Ciotta, presidente e direttore di Coldiretti Savona – così come l’agricoltura e il settore agroalimentare della Liguria e dell’Italia. A fine 2022 erano oltre 55mila le imprese agricole condotte da under 35: una gioventù agricola che porta con sé innovazione, sostenibilità, competitività ed efficienza, e che proprio per questo deve essere tutelata e incentivata”.

“Oggi, purtroppo, l’accesso alla terra e quello al credito rappresentano le principali criticità per i giovani che vogliono aprire un’azienda agricoltura. Anche per questo – continuano Grenna e Ciotta – misure come ‘Generazione Terra’ sono il miglior investimento per il futuro della nostra agricoltura, per la salvaguardia della biodiversità e la tutela del territorio. La nuova misura finanzia fino al 100% il prezzo di acquisto dei terreni da parte di giovani (di età non superiori a 41 anni) già insediati o che intendono insediarsi in agricoltura, per un massimo di 1,5 milioni di euro”.

L’accesso ad essa avviene secondo una procedura a sportello, con prenotazione della disponibilità fino a esaurimento della dotazione finanziaria riservata, di cui verrà data indicazione nella sezione del sito dedicata al portale. Il portale, inoltre, sarà attivo nei giorni feriali dalle 9 alle ore 18.