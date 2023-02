Circolo Scherma Savona, quarta prova master: Camillo Rosano ottavo nel fioretto

Terni. Continua il percorso dei master verso la finale nazionale che si svolgerà a Cagliari a maggio. Questa volta le gare erano in programma in Umbria, al Palatennistavolo di Terni, che ospitava la quarta prova master aperta a schermitori stranieri e valida come circuito europeo veterani. Infatti erano presenti parecchi schermitori provenienti da Ungheria, Danimarca, Francia ed altri paesi europei.

Il Circolo Scherma Savona ha partecipato all’evento con due atleti. Nel fioretto maschile categoria 3 (60-69 anni) erano presenti Camillo Rosano e Roberto Faldini. Entrambi superano la fase iniziale di eliminazione diretta e si presentano all’assalto per l’accesso alla finale ad otto.

Camillo Rosano batte l’ungherese Meszaros (testa di serie numero 4) mentre Roberto Faldini cede al nazionale master Michele De Santis (testa di serie numero 3).

Camillo Rosano successivamente si ferma ai piedi del podio perdendo con il nazionale master Maurizio Galvan, classificandosi ottavo.

Nella gara di sciabola Roberto Faldini si ferma alle porte della finale ad otto perdendo con Luca Falaschi, poi vincitore della gara.

Il maestro Federico Santoro ci riferisce che “i master sono una componente importante della nostra società, in quanto persone mature, alcune di loro in pensione, che si cimentano con il massimo della passione qualche volta maggiore dei nostri adolescenti. È sempre un piacere lavorare con loro e migliorare la loro già eccellente tecnica”.