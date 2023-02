Chiude la panetteria ‘Al forno Cecchini’ di Valleggia, i clienti ringraziano: “Professionalità e grande impegno nell’aiutare i bisognosi”

Quiliano. Dopo tanti anni di attività ha chiuso la storica panetteria ‘Al Forno Cecchini’ di Valleggia, molto attiva e amata sul territorio quilianese ormai da 52 anni. Si trovava in via San Pietro.

Per l’impegno avuto durante tutti questi anni un nutrito gruppo di valleggini ha voluto esprimere un pensiero per ringraziare la panetteria e chi l’ha gestita.

Scrive una signora, che preferisce definirsi semplicemente una “volontaria fai da te”, a nome di tanti: “Volevo farmi portavoce della popolazione valleggina e non solo per un sentito ringraziamento alla stimata Panetteria Cecchini che si è sempre prodigata per aiutare qualsiasi bisognoso e servire con professionalità la clientela. In particolare, essendo io una volontaria ‘fai da te’ volevo personalmente esprimere la mia gratitudine e soprattutto quella delle famiglie che ho aiutato, portando loro anche pane e focaccia prelibati che la panetteria mi teneva da parte ogni giorno”.

“Ringrazio di cuore Mariarosa e la fedele Sandra che puntualmente mi chiamavano per aiutare – conclude la volontaria -. Per noi sarà sempre vivo il bene che hanno fatto!”.