Chiosco Girasole a Savona, la minoranza: “Molte le opportunità per risollevare piazza del Popolo, si decida come”

Savona. E’ passata in commissione consiliare la pratica sull’acquisizione da parte del Comune di Savona del chiosco Girasole di piazza del Popolo. E’ stata pubblicata una manifestazione di interesse che scadrà il 9 febbraio e ad oggi sono state presentate due proposte. La proprietà non è gravata da oneri, sulle volumetrie non ci sono difformità catastali e urbanistiche.

Questo passaggio è stata l’occasione per discutere delle condizioni di sicurezza di una delle piazze centrali di Savona e del futuro stesso della struttura. I consiglieri pongono l’attenzione sulla frequentazione della piazza e sui diversi fatti di cronaca che si ripetono in quella zona. Sono infatti diversi gli episodi, anche negli ultimi giorni, tra spaccio di droghe e rapine. L’assessore Auxilia replica: “L’attenzione dell’amministrazione è massima. A volte la stampa e social rappresentano la realtà in modo più fosca di quella che è davvero. Durante il giorno la piazza è vivibile, poi ritengo sia opportuno lo sia anche di notte“.

Alcuni consiglieri comunali sostengono la necessità che il chiosco Girasole diventi qualcosa di diverso da un bar perchè sono già diverse le attività di di questo tipo presenti in zona. “Sono molte le opportunità per risollevare piazza del Popolo. Bosgnerebbe capire cosa la popolazione vorrebbe”, ha commentato Luca Aschei (Andare Oltre).

Fabio Orsi critica il percorso seguito dalla giunta: “L’amministrazione in questo modo fa un passo indietro rispetto al suo compito. E’ stato acquisito l’immobile senza avere un’idea del suo futuro, come sempre manca la programmazione“.

Manuel Meles sottolinea che “sarebbe stato utile ragionare in un altro modo con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e gli enti del terzo settore“. La consigliera Ileana Romagnoli aggiunge che “non bisogna solo bloccare la discesa di piazza del Popolo, ma dare un colpo di reni e iniziare la risalita“.

Daniela Giaccardi evidenzia la necessità di avere una visione di lungo periodo: “Bisognerebbe avere un’idea di città un po’ più ampia, per poi definire cosa fare nei singoli spazi. Non ho ancora capito come diventerà la nostra città. Bisogna pensare meno a cosa accade domani ma a un periodo di respiro più lungo”.