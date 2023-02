“Che cos’è la cultura umana”, al liceo Chiabrera Martini una riflessione sul mondo contemporaneo con il professore Marco Aime

Savona. “Che cos’è la cultura umana?” è il titolo dell’iniziativa organizzata liceo Chiabrera Martini di Savona in programma giovedi 23 febbraio dalle ore 9.30 alle 13.20 presso l’Aula Magna del Liceo.

Nell’ambito delle attività del Polo Filosofico, che vanno avanti da anni come collettore delle attività didattiche legate alla filosofia fra i vari Licei della provincia di Savona, il Professor Marco Aime, docente di antropologia culturale a Genova e personalità di primaria importanza nel panorama accademico italiano, parlerà del concetto di cultura in senso antropologico e toccherà problemi di estrema attualità per il mondo contemporaneo.

Tra i temi affrontati: come costruire un’identità collettiva che non parta dall’esclusione del diverso ma, al contrario, possa essere un fattore di emancipazione ed eguaglianza? Come si può pensare il concetto di comunità alla luce delle radicali trasformazioni della società contemporanea?