Cgil Savona in lutto per la scomparsa di Teresa Giusto: “Persona generosa, non ti dimenticheremo mai”

Savona. Cgil in lutto per la scomparsa di Teresa Giusto, mancata ieri sera (24 febbraio) dopo una breve malattia. Aveva 71 anni.

“Teresa – raccontano dal sindacato savonese – è stata a lungo un punto di riferimento per i lavoratori e pensionati, soprattutto del settore pubblico, ma non solo. Dopo aver lavorato nel settore amministrativo della ASL, prima a Genova e poi a Savona, da pensionata ha collaborato con la nostra Camera del Lavoro, dando il suo prezioso contributo al nostro patronato INCA. La sua grande competenza e la sua professionalità erano unanimemente riconosciute, dai lavoratori e anche dagli enti previdenziali, unite ad un impegno politico nel nostro sindacato che non è mai venuto meno”

“Da persona generosa quale era, offriva il suo impegno anche nel mondo dell’associazionismo, sempre ispirata dai suoi principi da ‘compagna’. Ha saputo trasmettere il suo patrimonio valoriale e di competenza alle compagne e ai compagni più giovani che da lei hanno imparato molto. Oltre alla Cgil, nella sua vita aveva altre due grandi passioni: la Sampdoria e, più recentemente, Francesco, al quale inviamo il nostro abbraccio più affettuoso. Ciao Teresa, non ti dimenticheremo mai”, concludono dalla Cgil.

I funerali non verranno celebrati, sarà possibile dare l’ultimo saluto a Teresa fino a lunedì (27 febbraio) alle ore 9 presso l’obitorio dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.