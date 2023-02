Cengio 2023, Dotta punta al bis. Sinistra ancora indecisa, tra le opzioni l’ex sindaco Marenco

Cengio. Si andrà al voto per le amministrative i prossimi 14 e 15 maggio, ma a Cengio al momento si conosce il nome di un solo candidato, ovvero Francesco Dotta. L’attuale sindaco, infatti, punta al bis: “Cinque anni sono troppo pochi – dichiara – poi se si conta che due sono stati influenzati dalla pandemia, sono ancora meno”.

“In molti mi dicono che non sono furbo a ripresentarmi e forse è vero – dice sorridendo – Ma in questi anni abbiamo lavorato parecchio e ora alcuni importanti interventi sono in fase di finalizzazione, mi dispiacerebbe quindi lasciare l’opera incompiuta”.

Quale sarà la sua squadra? Dotta al momento non rivela nomi, ma assicura: “L’ossatura rimarrà quella attuale, alla quale ci saranno alcuni innesti. La squadra è pronta e noi siamo pronti a partire, ormai manca poco”.

Tra i progetti più importanti da realizzare, “la reindustrializzazione del sito ex Acna, la riqualificazione dell’ex scuola Colombardo e il bacino artificiale in località Isole”, afferma il primo cittadino che, ancora ignaro del suo avversario, commenta: “Chiunque sarà siamo pronti a combattere, poi vinca il migliore”.

Se il centrodestra infatti ha le idee chiare, diversa è la situazione nella sponda opposta. “Stiamo ancora valutando e incontrando alcuni possibili candidati, anche tra persone che sono state in amministrazione precedentemente”, commenta Simone Ziglioli, coordinatore del Partito Democratico in Valbormida. Tra le opzioni, l’ex sindaco Sergio Marenco che nel 2013 si scontrò proprio con Dotta e vinse per tre voti.

“Mi è stato chiesto da molte persone – ci svela Marenco – Non lo escludo a priori, ma ancora non è stato deciso nulla. Nel 2018, al termine del mio mandato, ho deciso di lasciare la vita amministrativa dopo circa 30 anni, volevo lasciare spazio ai giovani. In ogni caso, come ho sempre fatto, darò la mia disponibilità per aiutare”.

Situazione già delineata invece a Carcare, dove sono stati ufficializzati i due candidati sindaci. Si tratta di Rodolfo Mirri, attuale capogruppo di minoranza, e Alessandro Ferraro, assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione