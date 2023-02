Celle, slitta la riapertura del centro di raccolta di via Sanda

Celle Ligure. Doveva riaprire oggi il centro di raccolta ingombranti di via Sanda, e invece si slitta a marzo. Lo comunica il Comune.

“Aprirà il 20 marzo 2023. La chiusura è necessaria per consentire a SAT il completamento dei lavori di ampliamento dell’area”.

Opere necessarie per la struttura di via Sanda, davanti al Cimitero dove Sat, al suo interno, sta costruendo un nuovo muro perimetrale per aumentare la zona da destinare al deposito dei cassoni scarrabili.

Devono pazientare ancora i cellesi. “Due mesi che è chiuso. Ma dove portiamo la roba?”. Il Comune già aveva comunicato “il servizio di raccolta porta a porta continuerà a funzionare regolarmente, cosi come gli ecostop e gli ecoshell presenti sul territorio comunale. Per il ritiro degli ingombranti sarà sempre attivo il servizio a domicilio chiamando il numero verde 800966156”. La struttura è chiusa dallo scorso 16 gennaio.