Caregiver, via libera alla programmazione 2023. Giampedrone: “Misura doverosa”

Liguria. Via libera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore, Giacomo Raul Giampedrone, alla programmazione degli interventi di sostegno e sollievo a favore dei caregiver familiari per l’anno 2023.

I fondi a disposizione di Regione Liguria, pari a 815.079,15 euro, stanziati con decreto del ministro della Disabilità, saranno erogati a favore dei caregiver di persone in condizioni di gravissima disabilità, affette da Alzheimer o altre demenze, o in condizioni di non autosufficienza.

“Una misura doverosa per sostenere l’importante ruolo dei caregivers – commenta l’assessore Giacomo Raul Giampedrone – Vivere insieme a chi ha necessità di cure continue, conciliare il lavoro di cura con il resto degli impegni della vita quotidiana richiede un impegno particolarmente gravoso che come istituzioni non possiamo che riconoscere e sostenere”.

Il contributo a sostegno dei caregivers viene riconosciuto agli aventi diritto a seguito di domanda presentata presso i distretti socio sanitari.