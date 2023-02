Carcarese, solo un pari con il Legino. Bertoni: “Avremmo potuto fare di più, peccato”

Carcare. Un po’ di amarezza in casa Carcarese, dopo il pari ad occhiali con il Legino: “Avremmo potuto fare di più – ammette il giovane centrocampista Gabriele Bertoni – Nel primo tempo non siamo entrati bene, soprattutto nei primi 10/15 minuti non riuscivamo a prendere le seconde palle, poi però andando avanti siamo migliorati e nella seconda frazione avremmo potuto strappare un gol”.

Gol che non è arrivato, i biancorossi si sono dovuti quindi accontentare di un solo punto non sfruttando la sconfitta del Borzoli e quindi la possibilità di poter sorpassare i genovesi entrando nella zona playoff, ora distante una sola lunghezza: “È stato un peccato non aver vinto – commenta Bertorni – però l’importante è muovere la classifica, ricordiamoci che il nostro obiettivo è salvarci”.

Un obiettivo al quale la Carcarese si sta avvicinando sempre di più, grazie soprattutto ai successi ottenuti con le “grandi” di questo campionato, fa più fatica invece con le “piccole”. Il motivo? Ce lo spiega lo stesso Bertoni: “Le piccole sono squadre che si difendono bene, sapevamo che il Legino punto molto su questa caratteristica. Le squadre più grandi invece muovono di più il pallone, questo ci permette di valorizzare il nostro gioco”.

Infine una battuta sul prossimo turno: “Domenica contro il Soccer Borghetto sarà una trasferta difficile – afferma Bertoni – abbiamo visto all’andata che sono una squadra molto organizzata. Speriamo di riuscire a strappare una vittoria”. All’andata era finita 0-0.