Carcarese sconfitta dal Serra Riccò, il ds Gandolfo: “Peccato, abbiamo disputato un’ottima gara”

Carcare. Dopo dieci risultati utili consecutivi, si ferma la corsa della Carcarese, sconfitta di misura dal Serra Riccò, seconda forza del campionato. Un 1 a 0 che lascia tanta amarezza nei biancorossi considerando la prestazione in terra genovese. Lo conferma il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo e anche nella ripresa ci abbiamo provato fino alla fine. Purtroppo abbiamo avuto una settimana molto difficile, dovendo fare i conti con infortuni, tante influenze, ci siamo presentati con buona parte del nostro reparto offensivo non in perfette condizioni, ma nonostante questo abbiamo fatto un’ottima gara”.

“Queste partite – aggiungere il dirigente – ci fanno riflettere e ci danno lo spunto per migliorare, sono sicuro che la Carcarese in futuro le vincerà”.

A decidere la gara di domenica scorsa il tap-in di Valcavi al 60’. Dopo la rete gialloblù, si sono accese le proteste della Carcarese per un fallo a centrocampo su Bertoni, durante l’azione da cui è scaturito il vantaggio. “Il nostro giocatore ha subito un colpo in testa, quindi il gioco doveva essere fermato. L’arbitro non ha rispettato il regolamento, ma magari non ha visto e quindi può starci”, commenta il diesse che poi si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Mi dispiace invece per l’atteggiamento dei nostri avversari, a cui faccio i complimenti perché sono una squadra di grande qualità, tendono però ad andare un po’ oltre, è successo sia all’andata che al ritorno. Secondo me non è gradevole, ma ognuno vive il calcio alla propria maniera”.

Valcavi è stato protagonista anche al 72’, quando dopo un fallo di reazione su Brignone si è visto sventolare il cartellino rosso lasciando i suoi in 10. Un’inferiorità numerica che, però, non ha demoralizzato i gialloblù, che pochi minuti più tardi, grazie a Panepinto, si sono conquistati un calcio di rigore. Dal dischetto è andato Ilardo, che si è trovato davanti un super Giribaldi, in grado di togliere la palla dall’angolino e farsi perdonare per l’errore sul gol.

“Giribaldi è uno dei nostri leader – afferma Gandolfo – ci dà tanta personalità e sicurezza, nell’occasione del rigore è stato bravissimo. Oltre ad essere un grande portiere è un grande uomo e per noi è ancora più importante. Abbiamo infatti sempre scelto prima degli uomini che dei giocatori, così abbiamo fatto anche quest’anno e continueremo a fare in futuro”.

Ora la Carcarese si trova in 8° posizione, con 33 punti come il Celle Varazze, l’obiettivo salvezza è quasi archiviato. “Ora ci aspettano tutte partite impegnative, andiamo a giocarcela senza pressione ma con l’ambizione di fare il massimo”, dichiara il direttore sportivo biancorosso. A partire da domenica, quando al Corrent arriverà il Ventimiglia: “Un’ottima squadra con due degli esterni offensivi tra i più forti del campionato, sarà un bella partita”.