Carcarese, Chiarlone soddisfatto dalla prestazione dei suoi: “Domenica è mancato soltanto il gol vittoria”

Carcare. Domenica presso il “Candido Corrent” Carcarese e Campese si sono sfidate in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Il match è terminato sul punteggio di 1-1, un epilogo piuttosto bugiardo considerando l’ottima prestazione offerta dai biancorossi padroni di casa.

Nel post partita a commentare le gesta dei suoi è stato Loris Chiarlone, tecnico della Carcarese il quale ha esordito dichiarando: “L’amaro in bocca è davvero tanto. La prestazione secondo me è stata ottima, tutti hanno disputato una grande partita dominando il gioco per larghi tratti. Ci è mancata un po’ di lucidità nei ultimi 15 metri e soprattutto oggi siamo riusciti ad essere cattivi quando siamo entrati in area. Abbiamo anche tirato poco, l’unica pecca comunque è il non aver vinto. Per quanto riguarda la prestazione però non posso che ritenermi soddisfatto, siamo riusciti come di consueto a proporre tanto. Un pizzico di amaro in bocca sicuramente rimane.”

In seguito l’intervistato ha ricordato la striscia positiva che ha visto la sua squadra ottenere il decimo risultato utile di fila, questo analizzando poi la classifica: “Credo che i miei ragazzi meritino il quinto posto, lavorano sempre con grande costanza e partecipano con grande voglia agli allenamenti. Puntano a migliorarsi sempre senza mai accontentarsi, questo mi piace davvero tanto. Oggi la vittoria ci avrebbe permesso di fare un ulteriore step in avanti, pazienza.”

Infine non sarebbe potuto mancare un commento sul match che domenica vedrà la Carcarese contrapporsi al Serra Riccò: “Affrontiamo la squadra più in forma del campionato insieme al Pietra. Non perdono da parecchie partite, sarà una gara tosta.”