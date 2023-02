Carcare. Frontale in galleria sulla variante del Vispa, al km 2,700. Ad essere coinvolte due auto, pare che un sorpasso azzardato abbia causato l’incidente. Lo scontro è stato violento.

Due i feriti, uno in gravi condizioni. Si tratta dell’uomo che era alla guida dell’auto che ha sorpassato. Dall’impatto ha riportato un trauma cranico e toracico, all’arrivo dei soccorsi non era cosciente. L’automobilista è stato quindi intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona. Ad occuparsi di lui i militi della Croce Bianca di Altare e l’automedica Sierra 3.

Diversi traumi anche per l’altro automobilista coinvolto. Anche lui è stato trasferito all’ospedale pietrese, con un’ambulanza delle Croce Bianca di Carcare, seguita dall’automedica di Savona. Sulle due auto non erano presenti altri passeggeri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. E’ stato allertato anche l’elisoccorso Grifo, in quel momento era occupato in un altro intervento, e al termine il suo arrivo non è risultato necessario.

La variante, che era stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni, è stata riaperta.