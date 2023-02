Carcare, in piazza Germano nuovi parcheggi: da “carico e scarico” a “zona disco”

Carcare. Nuova “zona disco” a Carcare: in piazza Germano ci saranno 4 nuovi parcheggi.

“E’ nata da un rapporto di condivisione e concertazione – afferma il sindaco di Carcare Christian De Vecchi – la scelta di trasformare la zona di ‘carico e scarico’ della centralissima Piazza Germano in ‘zona a disco'”.

L’argomento è stato sviluppato negli incontri bilaterali con l’amministrazione comunale, svoltisi a fine anno.

Da Confcommercio arriva l’apprezzamento per questa soluzione amministrativa messa in atto per regolamentare l’area. “La Confcommercio delegazione Valbormida – ha sottolineato Roberto Zunino, consigliere Confcommercio Savona delegazione Valbormida -, nel suo percorso di riorganizzazione territoriale, ha deciso di essere maggiormente incisiva nel rapporto di collaborazione con gli enti locali, con l’obiettivo di condividere i bisogni e le esigenze dei suoi associati”.

“Una questione, quest’ultima, non passata inosservata dalle associazioni di categoria, che si sono compiaciute per gli sforzi fatti in questa direzione dall’amministrazione comunale carcarese”, ha concluso Zunino.