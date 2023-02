Cantieri autostrade, Sansa presenta un esposto. Aspi: “Chiusure correttamente segnalate”

Liguria. “In merito all’iniziativa del Consigliere Ferruccio Sansa relativa alla gestione dell’informazione dei cantieri sulla rete ligure, Autostrade per l’Italia si rende sin da subito disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria per eventuali approfondimenti. Ringraziando per la segnalazione, Aspi ricorda che simili iniziative da parte dell’utenza costituiscono un prezioso strumento per migliorare i flussi informativi e l’efficienza del servizio”. Comincia così la replica di Autostrade per l’Italia dopo la notizia che il consigliere regionale Ferruccio Sansa ha presentato un esposto – formalizzato stamani in Procura – contro i cantieri autostradali a suo avviso non correttamente segnalati.

Il consigliere regionale Ferruccio Sansa (già protagonista di una class action (per ora naufragata), ha annunciato un esposto in Procura per denunciare la mancata comunicazione sui pannelli luminosi delle chiusure notturne dei tratti interessati dai cantieri.

L’episodio ha visto coinvolto personalmente Sansa venerdì sera: “L’autostrada a Pra’ è chiusa in direzione levante e sui pannelli non è scritto niente – aveva raccontato in tempo reale su Facebook -. Centinaia di auto entrano per andare a Genova, ma sono costrette ad andare dalla parte opposta perdendo un’ora di tempo. Alcuni, come me, hanno un motivo di urgenza. Ma chi se ne frega degli automobilisti e dei cittadini”.

“Molto spesso ci hanno segnalato che Autostrade chiude tratti di notte senza comunicarlo sui pannelli – spiega oggi Sansa -. Noi presenteremo un esposto per denunciare un caso particolare: invitiamo tutti i liguri a fare lo stesso, forniremo il nostro esposto in modo che possano adattarlo alle circostanze e andare a denunciare ogni volta alle autorità. Non si paga nulla, basta andare dai carabinieri o dalla polizia. Si chiede alla Procura se è ipotizzabile l’interruzione di pubblico servizio“. E promette: “Autostrade non la lasceremo dormire sonni tranquilli”.

Precisa la nota di Autostrade per l’Italia: “Nel caso specifico indicato dal Consigliere giorni fa tramite media locali (ovvero la chiusura del tratto di A10 compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, in direzione Genova, nella notte tra il 17 e il 18 febbraio), Aspi – come accade per tutte le segnalazioni dei viaggiatori – ha subito verificato e poi condiviso con lui la corretta applicazione del flusso informativo”.

“La chiusura di cui parla è stata infatti anticipatamente comunicata sul sito di Autostrade per l’Italia con indicazione degli itinerari alternativi nonché, nel corso della giornata stessa, anche tramite i pannelli a messaggio variabile. Al momento della chiusura del tratto, la notizia è stata anche diramata tramite i canali radiofonici Isoradio e RTL 102.5 e sui pannelli a messaggio variabile della A10 in itinere e in ingresso alle stazioni, a eccezione del pannello in corrispondenza dell’allacciamento con la A26 verso Genova – quale ultimo punto utile per seguire l’itinerario alternativo – sul quale è stato pubblicato il messaggio di una chiusura concomitante in A7. Inoltre, durante tutta la notte e fino alla riapertura del tratto, sul canale Telegram My Way Liguria di Aspi, la chiusura della A10 è stata diramata con i periodici bollettini di traffico ogni 30/60 minuti circa” prosegue la nota.

La società ricorda che “tutte le informazioni per programmare – ove possibile – gli spostamenti sono disponibili nei canali sopra elencati, strumenti utili per mitigare i disagi generati da questa fase di cantierizzazione per l’ammodernamento della rete ligure. A questo proposito, Aspi rinnova l’invito al Consigliere a visitare i cantieri per poter così condividere l’impegno di tutti i tecnici e le maestranze che, giorno e notte, lavorano con impegno per restituire al territorio una infrastruttura più sicura, efficiente e sostenibile”.