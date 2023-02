Albisola Superiore. A una settimana dalla partenza del cantiere che andrà a riqualificare il complesso di San Pietro – zona di Albisola dove un tempo sorgevano le scuole e l’ex bocciodromo e per anni in stato di abbandono -, IVG.it ha intervistato il sindaco Maurizio Garbarini per fare il punto sul progetto. Quali sono le fasi dei lavori? Come verrà trasformata quest’area? Quanto tempo occorrerà per il fine lavori? Ecco cosa ci aspetta.

“Il complesso di San Pietro ha un progetto molto ambizioso che l’amministrazione comunale tanti anni fa aveva portato avanti per riqualificazione questa zona a pochi passi dal centro – afferma il primo cittadino albisolese -. Purtroppo però i tempi si sono allungati molto anche perchè siamo finiti in periodi di recessione, dove era difficile trovare qualcuno che volesse investire sul nostro territorio”.

“Oggi finalmente viviamo concretamente la ripresa del cantiere che questa settimana ha visto abbattere l’ex bocciodromo, ma nei prossimi giorni si andrà avanti con gli abbattimenti delle altre strutture vecchie, poi verranno eliminati i detriti e da lì si partirà con le costruzioni” prosegue.

Secondo quanto previsto l’intero complesso verrà demolito per fare spazio a quattro nuovi palazzi da sette piani che verranno utilizzati a scopo abitativo, e a un nuovo supermercato. Al di là del costruito, anche il parco non verrà risparmiato, ma qui non mancheranno nuove aree verdi, oltre una pista ciclabile. Verranno inoltre garantiti nuovi parcheggi per i veicoli, circa un centinaio, oltre box per i residenti delle palazzine.

Quando finiranno i lavori? “Si spera che verranno terminati nel minor tempo possibile – risponde il sindaco -. Come in tutte le fasi di un progetto articolato come questo vi sono delle tempistiche: adesso stiamo portando avanti la prima fase, quella delle demolizioni dei siti vetusti, e mi auguro che si riescano a intravedere le prime costruzioni entro la fine dell’anno“.

Cantiere complesso San Pietro Albisola

In questi giorni sono state avanzate anche delle critiche da parte della minoranza: il Pd sostiene che “il progetto del centrodestra è puntare sulla città dei supermercati”. Garbarini risponde: “Come si sa le polemiche ci sono sempre state. Più che polemiche dobbiamo affrontare quelle che sono le esigenze territoriali. Le medie strutture di vendita che sono state realizzate sul territorio albisolese stanno dando posti di lavoro, quindi non so quale possa essere la polemica. E’ importante poi riqualificare delle aree abbandonate, e Albisola ne ha diverse, chi vive qui lo sa. Se si riesce a recuperarne qualcuna ben venga, ne va di chi vive la città. Se siamo sempre più abituati a vivere una vita frenetica, è bene avere la possibilità di fare la spesa vicino, in modo da non doversi spostarsi altrove”, conclude.