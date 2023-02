Millesimo. Grave incidente oggi sull’autostrada A6, nel tratto tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Secondo quanto appreso, intorno alle 13.45 un camion è precipitato dal viadotto autostradale, compiendo un volo di diversi metri e finendo la sua corsa nell’area sottostante, nel territorio comunale di Roccavignale, a circa 200 metri dal lago Dolmen.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: i pompieri sono riusciti ad estrarre il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Considerate le gravi condizioni dell’uomo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per l’immediato trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso. Sul luogo anche gli agenti della sottosezione di Mondovì della Polstrada.

L’autista, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato quindi intubato e trasportato presso il nosocomio pietrese. A seguito dell’uscita di strada e della rovinosa caduta ha riportato diversi traumi.

Secondo quanto appreso, l’incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di uno pneumatico del rimorchio, che sarebbe quindi uscito dalla sede stradale precipitando nel vuoto. Essendo pieno di carta da macero e quindi piuttosto pesante, nella caduta il rimorchio ha trascinato con sé anche la cabina. Il mezzo pesante, di proprietà di un’azienda del Veneto, era condotto da un autista di origine rumena. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Camion precipita da viadotto della A6

Nel punto in cui è avvenuto l’incidente è attualmente attivo il cantiere per il rifacimento dei piloni di sostegno del viadotto. Per puro caso, al momento del sinistro i nove operai erano in pausa pranzo: ciò ha evitato che fossero coinvolti e che quanto avvenuto avesse conseguenze ben peggiori.

Al momento la viabilità in direzione di Savona scorre con relativa regolarità.