Ceriale. Questo pomeriggio, intorno alle 14,30, per cause ancora da chiarire ha preso fuoco un camion a Ceriale, sulla via Romana.

Il mezzo pesante stava trasportando materiale edile quando si sono levate le fiamme, nel punto interessato attualmente da alcuni lavori.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con una squadra, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la strada. E’ stato richiesto anche l’intervento della croce rossa di Ceriale e della polizia locale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La strada al momento risulta chiusa.

Aggiornamenti in corso