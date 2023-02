Calciomercato. La Nolese pesca dagli svincolati: tesserati Caroniti e Bordone

Noli. Due movimenti di mercato in casa Nolese, che annuncia due ingressi dalla lista degli svincolati in vista del girone di ritorno: hanno firmato Filippo Caroniti e Niccolò Bordone.

La nota del club:

Il primo acquisto è un vero e proprio colpo da novanta, torna infatti a vestire la maglia biancorossa Filippo Caroniti, esterno offensivo di fascia, classe 2003, che dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile nolese, ha spiccato il volo facendo tra l’altro importanti esperienze con la maglia del Vado ed in ultimo con quella del Savona, dove nello scorso campionato di Prima Categoria si era reso protagonista di un ottimo avvio di stagione condito anche da due reti decisive per il risultato, prima dello stop per un infortunio alla spalla.

La Polisportiva Nolese oltre a riabbracciare felicemente Filippo, che ha voluto a tutti i costi vestire la maglia che rappresenta il suo paese, ringrazia la sua famiglia, da sempre molto legata alla società, e chi ha contribuito alla riuscita dell’operazione.

Il secondo acquisto è un altro gradito ritorno, Niccolò Bordone, esterno difensivo classe 2000 che già nelle scorse stagioni aveva vestito la maglia biancorossa, dopo aver trascorso le giovanili nel Finale Ligure.

Niccolò dopo aver risolto i suoi problemi di studio e lontananza dalla riviera ligure, ha fortemente voluto sposare la causa nolese, e sarà pronto mettere a disposizione della squadra la sua freschezza e il suo temperamento.

Entrambi i giocatori saranno già a disposizione di mister Magalino per il difficile scontro di domenica prossima contro la capolista Borgio Verezzi, vera superpotenza del girone “B” di Seconda Categoria.