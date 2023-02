Calcio: il Vado si impone solo di misura con lo Stresa (1-0)

Vado-Stresa Vergante 1-0 (47′ D’Iglio)

Secondo tempo :

90’+7 Fischio finale: Vado-Stresa 1-0.

90′ Sette minuti di recupero.

76′ Primo tiro dello Stresa degno di nota. Punizione dai venticinque metri sulla sinistra. Va Tordini. Fresia non si fa sorprendere; si distende e devia in corner.

70′ Lo Bosco, in anticipo di testa nell’area piccola, non inquadra lo specchio. Pomeriggio non particolarmente fortunato e propizio finora per l’attaccante rossoblu.

54′ Di Renzo serve Spanu. Questi crossa dal fondo. Lo Bosco da buona posizione, in mischia, non riesce nella deviazione vincente.

47′ GOL VADO! Punizione guadagnata da Capra dal vertice sinistro dell’area. Dalla mattonella si presenta D’Iglio. Il tiro del centrocampista vadese sorprende il portiere ospite con un preciso tiro a giro sul proprio palo. Il pallone si infila sotto al sette. 1-0.

La sfida riprende alle ore 16:02.

Primo tempo:

45’+3 Fine primo tempo: Vado-Stresa 0-0.

45′ Tre minuti di recupero.

44′ Nel finale lo Stresa esce dal guscio e calcia per la prima volta verso la porta vadese. Debole conclusione di Marra dalla trequarti. Fresia si distende e blocca agevolmente.

Nella seconda parte della prima frazione la morsa dei locali si allenta. La gara in questi frangenti si sta sviluppando maggiormente a centrocampo.

25′ Vado nuovamente vicino al vantaggio. Quinta palla gol nitida. Cross dalla sinistra. Lo Bosco irrompe di testa sul secondo palo e a due passi dalla linea di porta manda incredibilmente a lato.

20′ Giallo a Gioria (S).

18′ Capano crossa dalla destra. Lo Bosco stoppa di petto dal limite dell’area e si gira repentinamente. Palla fuori di poco.

13′ Ancora Capano. Taliento si distende e respinge. Il Vado, partito col giusto piglio, sta assediando la porta dello Stresa, assai accorto e disposto con una difesa cinque.

10′ Imbucata sull’asse Di Renzo-Capra. Quest’ultimo si allunga però il pallone favorendo l’uscita bassa di Taliento.

8′ Altra opportunità per i locali. Capano calcia dai venticinque metri, zona lunetta. Trattoria deviata da un difensore piemontese. Il portiere Taliento si supera parando in controtempo. Sulla respinta Spanu viene pescato in fuorigioco.

4′ Vado in avanti. Capra crossa dalla sinistra. Di Renzo si esibisce in un’elegante volè a centro area. Colpo di tacco in acrobazia, alto di poco.

L’incontro inizia alle ore 15:01.

Tabellino:

Vado: Fresia, Ropolo, De Bode, D’Iglio, Capra, Lo Bosco (79′ Castiglione, Di Renzo (88′ Manno), Codutti (81′ Ghigliotti), Capano (66′ Castelletto), Bane, Spanu (70′ Casazza)

A disp.: Ascioti, Tinti, Mele, Bingo. All. Didu

Stresa Vergante: Taliento, Gerevini, Tondini, Marra, Barranco, Gioria (79′ Casti, Ferri (66′ Fradalizio) Argento, Grechi, Fimognari (34′ Rom), Soplantai

A disp.: Galli, Graziano, Cento, Colantonio, Fradalizio, Lorenzi. All. Nicolini

Arbitro: Francesco Aloise (Lodi). Assistenti: Giovanni Ruocco (Brescia) e Andrea Perrella (Crema)

Note: Pomeriggio coperto . Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 7-2. Recuperi 3′ e 7′. Spettatori 200 circa.

Vado Ligure. Nella ventottesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado affronta allo stadio “Ferruccio Chittolina” lo Stresa. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 15:00.

Per i rossoblu altro turno casalingo almeno sulla carta favorevole, contro una compagine da bassa classifica. Il Vado è quarto – insieme al Bra – a 46 punti, con una gara da recuperare in settimana a Borgosesia. Lo Stresa quartultimo a 23 punti.

Un’ulteriore curiosità statistica non marginale. All‘andata il Vado, vittorioso 2 a 3 sul campo dello Stresa, ottenne quello che finora è il suo ultimo successo in trasferta. Da lì in poi, infatti, gli uomini di Marco Didu – pur non avendo mai perso – lontano dalle mura amiche hanno collezionato solamente pareggi.