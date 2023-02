Calcio: il Vado supera il Fossano (2-1)

Vado-Fossano 2-1 (36′ “Aut” Scotto, 76′ Di Renzo – 90′ Alfiero)

Secondo tempo:

90’+4 Fischio finale: Vado-Fossano 2-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

90′ GOL FOSSANO! Punizione dalla trequarti destra. Batte Alvitrez. Il portiere vadese Fresia, forse coperto dagli uomini in barriera, non trattiene respingendo laterale. Un giocatore ospite rimette al centro. Alfiero, al primo vero tiro nello specchio al novantesimo accorcia le distanze infilando di testa. Il Vado si complica così la vita nel fianle. 2-1.

87′ Vado vicino al tris. Bella azione sull’asse Cenci-Di Renzo. Quest’ultimo chiude il triangolo con un colpo di tacco a liberare Cenci. Il cui tiro dal limite fa la barba al palo a portiere ormai battuto.

77′ GOL VADO! Capra avanza a tutto campo e serve sulla sinistra Spanu. Questi crossa col contagiri a centro area. Di Renzo segna all’altezza del dischetto, anticipando con una zampata da rapace il difensore avversario e mettendo in fondo al sacco. Quattordicesimo centro per il capocannoniere del campionato. 2-0.

74′ Punizione Fossano dalla trequarti, posizione centrale. Va Alvitrez, alto.

72′ Occasione Vado. Angolo dalla sinistra. Calcia D’Iglio, traiettoria a rientrare. Bane stacca nell’area piccola, prendendo il tempo al difensore avversario. Palla clamorosamente fuori.

Ripresa monotematica. Vado costantemente nella metà campo avversaria, senza riuscire tuttavia a chiudere la contesa.

49′ Vado a un non nulla dal raddoppio. Di Renzo dalla destra mette al centro. Lo Bosco da due passi, davanti al portiere, manda incredibilmente sul palo a botta sicura.

L’incontro riprende alle ore 15:34.

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Vado-Fossano 1-0.

45′ Due minuti di recupero.

36′ GOL VADO! Spanu affonda sulla sinistra e crossa al limite dell’area. Lo Bosco libera un potente tiro a mezza altezza. Il portiere Ricatto respinge d’istinto. Il pallone carambola sulla schiena di un difensore ospite e finisce dentro. 1-0.

Trascorso il primo quarto di gara. Il Fossano difende ordinato, proponendosi di tanto in tanto anche in qualche sortita offensiva. Vado a ritmi piuttosto blandi.

19′ Vado in avanti. Capra allarga per Spanu il quale mette basso a centro area. Provvidenziale intervento di anticipo in scivolata di Scotto.

17′ Capano prova dai venticinque metri. Palla a lato.

15′ Giallo a Tinti (V).

2′ SBAGLIATO! Dagli undici metri si presenta Di Renzo. Rigore lezioso, tirato particolarmente male. Soluzione debole, centrale e a mezza altezza. Il portiere piemontese Ricatto respinge. Sulla ribattuta lo stesso Di Renzo non riesce nel tap-in.

1′ Rigore Vado a uno dei primissimi affondi. Capano imbecca Capra. Il fantasista rossoblu viene contrastato fallosamente in area da un difensore ospite. L’arbitro indica il dischetto.

L’incontro prende il via alle ore 14:32.

Tabellino:

Vado: Fresia, Ropolo, D’Iglio (79′ Cenci), Tinti, Capra (88′ Bingo), Lo Bosco (62′ Castelletto), Di Renzo (88′ Bonanni), Ghigliotti, Capano, Bane, Spanu (79′ Casazza)

A disp.: Melillo, Codutti, Castiglione, Mele. All. Didu

Fossano: Ricatto, Barbagiovanni (80′ Delmastro), Cannistrà, Scotto, Fogliarino, Alfiero, Premoli, Viglietta (62′ Rodi), Simonetta, Alvitrez, Marin (70′ Melltezi)

A disp.: Chiavassa, Meda, Galvagno, Quaranta, Tarsitano, Costantino. All. Viassi

Arbitro: Marco Ferrara (Roma 2). Assistenti: Francesca Pia Algeri (Milano) e Simone Corbetta (Como)

Note: Pomeriggio fresco ventilato ma coperto. Al 2′ Ricatto (F) para rigore a Di Renzo (V). Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 2-2. Spettatori 150 circa.

Vado Ligure. Nella venticinquesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita il Fossano. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 14:30, allo stadio “Ferruccio Chittolina”.

Il Vado, con 40 punti all’attivo, occupa il quarto posto in classifica. La terza posizione è attualmente appannaggio del Ligorna, che dista a due lunghezze. Gli ospiti piemontesi del Fossano sono invece il fanalino di coda del torneo; con appena 8 punti in graduatoria, sono finora l’unica compagine a non aver mai vinto nemmeno una partita.

Ieri pomeriggio diversi anticipi in programma (ndr, mercoledì prossimo è previsto un turno infrasettimanale). Tra le squadre i lizza nella lotta Playoff il Bra è stato fermato in casa dal Pinerolo (0-0).