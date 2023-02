Calcio, Spotornese battuta dal Savona. Il rammarico di Dorigo: “Loro bravi a sfruttare le poche occasioni avute”

Savona. Una sconfitta che ha lasciato dell’amaro in bocca nella Spotornese quella subita oggi contro il Savona di Ermanno Frumento. Il tecnico biancoceleste, Federico Dorigo, commenta il 2 a 1 biancoblù con un po’ di rammarico ma anche con la consapevolezza di un’ulteriore dimostrazione che la strada attualmente percorsa sia quella giusta.

“I nostri avversari avevano giocatori esperti e sono stati più bravi di noi a sfruttare le poche occasioni che si sono creati durante la partita, difendendosi veramente bene – analizza Dorigo -. Però pensare al fatto di avere rammarico per non aver portato punti a casa contro una società come il Savona, essendo al primo anno in Prima Categoria, credo sia proprio un aspetto positivo e che ci dà la dimostrazione di star lavorando bene“.