Calcio, Savona. Marco Rapetti ritorna e colpisce due volte la Spotornese: “Contento di questa giornata”

Savona. Nessun obiettivo personale nella testa ma solo la voglia di mettersi a disposizione per il collettivo. Queste le motivazioni di Marco Rapetti, tornato dopo un lungo periodo di stop, che oggi ha realizzato la doppietta decisiva per permettere ai biancoblù di battere 2 a 1 un avversario complicato come la Spotornese di mister Dorigo.

“Sono di Spotorno e sono molto legato a quell’ambiente – dichiara Rapetti -. Una giornata positiva resa speciale da una bellissima cornice di pubblico. La nostra situazione non è delle migliori ma noi siamo qua grazie al mister, allo spogliatoio e ai nostri tifosi. Siamo un gruppo meraviglioso e daremo il massimo”.