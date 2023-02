Calcio, Savona. L’assessore Rossello illustra i tempi per la riapertura del Bacigalupo: “Entro l’estate l’affidamento in concessione”

Savona. Quando riaprirà lo stadio Valerio Bacigalupo? Mentre in città si parla della nascita di un Savona alternativo a quello del presidente Massimo Cittadino continua a tenere banco la questione relativo all’impianto che da sempre ha ospitato le gare casalinghe del Vecchio Delfino.

A scandire le tempistiche ci ha pensato Francesco Rossello, assessore allo sport della città capoluogo di provincia il quale, dopo essere intervenuto in commissione in Comune, ha ribadito quanto detto a IVG.it: “Stanzieremo circa 100mila euro per sistemare lo stadio Bacigalupo. Gli interventi riguarderanno il ripristino degli spogliatoi, la riapertura della gradinata lato via Cadorna e la possibilità di utilizzo del campo a undici e del campo comparato.”

In occasione della prossima stagione dunque, come già paventato, il pallone tornerà a rotolare nell’impianto come ormai non accade da davvero troppo tempo. La manifestazione d’interesse per la gestione dello stadio verrà divulgata dal Comune probabilmente entro il termine di marzo. In seguito verranno eseguiti gli interventi precedentemente citati e, in ultima istanza, verrà stilato un nuovo bando di gara. In questo modo, in estate il Vecchio Delfino dovrebbe tornare a calcare il manto erboso del Bacigalupo.

Quale delle due società tra quella di nuova costituzione e l’attuale Savona Fbc si aggiudicherà il bando? Nessun dubbio per l’assessore Rossello: “Sarà la migliore offerta ad aggiudicarsi la concessione dell’impianto. Cittadino ha parlato di un incontro con me? In realtà non mi ha chiamato.”

Infine l’intervistato ha concluso il proprio intervento dichiarando: “L’interesse sul calcio e sul Savona in città è particolarmente vivo, molti parlano con me per mettermi al corrente di auspici, confessioni e quant’altro. Non ho dubbi sul fatto che ci sia interesse a costruire qualcosa di alternativo all’attuale società, tuttavia non sono ancora stato contattato. Nonostante ciò sono certo che al nuovo progetto stiano lavorando delle persone serie, potrebbero tranquillamente presentarsi al bando anche senza un incontro preliminare.”