Calcio, Savona. Cittadino: “Tentato discorso matricola con il Finale ma troppi debiti”. Cappa: “Falsità”

Savona. Massimo Cittadino avrebbe contattato il Finale, come conferma ai nostri microfoni, per l’acquisto della matricola sportiva. La trattativa, tuttavia, sarebbe già saltata prima di abbozzarsi.

“Hanno troppi debiti e sono in brutte acque a livello di classifica – ha dichiarato il presidente biancoblù -. Non è vero, come si dice in giro, che c’è stato un loro rifiuto. Siamo stati noi a scegliere di dirottarci su altre realtà perché non ci sono le condizioni opportune per poter proseguire”.

Non si è fatta attendere la replica del Finale tramite la figura del presidente Candido Cappa, che sottolinea come non ci sarebbe stato alcun incontro con l’avvocato romano: “Ho saputo del loro interessamento da un soggetto terzo – spiega preliminarmente -. Io con questa persona ho avuto una solo conversazione dove gli ho fatto presente la nostra volontà di non vendere il titolo sportivo, soprattutto a persone che risiedono in città lontane come Roma“.

Sull’argomento debitorio Cappa chiede rispetto: “Che pensi ai suoi perché noi non abbiamo nessun problema grave. Se queste falsità saranno ripetute, la nostra società si andrà a tutelare legalmente“.