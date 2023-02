Calcio, Savona. Cittadino sul nuovo club: “A fine mese sarò in città, noi andiamo avanti”

Savona. Proprio questa mattina sono emersi ulteriori sviluppi circa la nascita di un nuovo progetto sportivo guidato da savonesi, imprenditori e con la presenza di un ex giocatore del Torino degli anni degli ’50. Nel giro di 15/20 giorni si dovrebbe avere l’ufficialità con nominativi e cariche, avendo definito la questione “grande sponsor” dal Piemonte.

L’attuale presidente del Savona FBC 1907, Massimo Cittadino, ha commentato così: “Non potrei far altro che fargli un in bocca al lupo. La società è fuori dal mercato e continueremo a lavorare per il bene di essa. Penso proprio che a fine febbraio salirò a Savona siccome mi sto dando da fare per creare un nuovo staff tecnico e una nuova squadra“.