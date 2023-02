Calcio, Savona batte Spotornese. Frumento e la teoria della bolla: “Trasformiamo energie negative in positive”

Savona. Con la sua squadra vincente per 2 a 1 nella partita odierna contro la Spotornese, Ermanno Frumento ha nuovamente sottolineato il grande senso d’appartenenza della propria squadra. L’obiettivo playoff resta alla portata, ma ciò che è risaltato è proprio l’atteggiamento del collettivo in mezzo a svariate difficoltà.

“Oggi Giovanni Mela, che ha terminato anzitempo la stagione per un infortunio, è stato vicino ai suoi compagni in panchina. Questo dà l’idea dello spirito di gruppo che c’è, messi all’interno di una bolla nella quale sul campo si trasformano in positive tutte le energie negative” dichiara infatti il tecnico. Quest’ultimo ha poi concluso affermando che il Savona ce la metterà tutta per conquistarsi un posto tra le prime cinque. Una nota positiva, quindi, in una stagione decisamente travagliata: l’impegno per onorare la maglia biancoblù.