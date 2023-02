Calcio, Savona a reti bianche. Frumento: “Non c’è solo Galati, non ho sentito Cittadino”

Pareggio a reti bianche tra Savona e Speranza. Un punto a testa che complica la corsa play off di entrambe le formazioni. Mister Ermanno Frumento elogia la prova di una formazione biancoblù ridotta all’osso e priva di numerosi titolari. In panchina la novità Panaro, uno dei tanti amici di Frumento in soccorso di una squadra ai minimi termini.

Tra le note di una partita avara di emozioni, l’ennesima contestazione del popolo biancoblù nei confronti del presidente Massimo Cittadino. Inoltre, da registrare il bel gesto di capitan Quintavalle, che ha ammesso di aver segnato di mano dopo che l’arbitro aveva convalidato il goal.

L’allenatore non va nello specifico circa le novità sulla situazione societaria ma dà due risposte abbastanza chiare. Punto uno: non c’è soltanto Galati per provare a subentrare a Cittadino. Punto due: in settimana presidente e allenatore non si sono sentiti.