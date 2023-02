Calcio, San Francesco sconfitta dal Camporosso. Monti promuove i suoi: “Partita giocata con la cattiveria giusta”

Loano. Sconfitta all’ultimo minuto per la San Francesco nello scontro diretto contro il Camporosso primo della classe. Partita in totale equilibrio per tutta la durata della gara, portata subito in vantaggio da Giovinazzo al 12′ minuto, pareggiata pochi minuti dopo da Bianco. Poi l’episodio che decide la partita e mantiene saldo il primo posto per i camporossini: rigore, Grifo si presenta sul dischetto e porta alla vittoria i suoi.

C’è rammarico negli occhi dei rossoblu al triplice fischio di Fanciullacci, ma mister Monti si dice soddisfatto della prestazione dei suoi: “Il calcio a volte è fatto di episodi, bravi gli avversarsi a trovare il rigore in quella occasione. Partita giocata con la cattiveria giusta, posso solo che complimentarmi con i ragazzi per come hanno disputato la gara: non hanno mai smesso di crederci, pensando unicamente alla vittoria. Talvolta il calcio è crudele e paghiamo l’episodio del campo, accettandolo. Bello vedere partite con questa intensità, ancora complimenti al Camporosso che, come noi, ci ha creduto fino alla fine meritando la vittoria. Forse il risultato più giusto era il pareggio, noi dobbiamo essere bravi a mettere da parte il risultato e guardare la prestazione, continuare così mantendendo la posizione in classifica per poi giocarci gli eventuali play-off. Infine voglio complimentarmi con Fanciullacci: capisco le difficoltà ad arbitrare un match da solo, ma oggi ha disputato una gara con personalità sbagliando veramente pochissimo”.

Squadra che attualmente ha messo nel mirino i play-off, ma forse in pochi avrebbero pensato ad un approccio così a questo primo anno in Prima categoria dopo la rinascita del club: “Noi conosciamo il nostro valore. Abbiamo lavorato molto in estate, poi iniziato il campionato abbiamo demeritatamente perso contro il Camporosso, anche lì sarebbe stato giusto il pareggio. Ci siamo comunque trovati a fine girone d’andata in testa, viene spontanea la voglia di crescere. Dobbiamo comunque essere sinceri con noi stessi e capire che c’è ancora molto lavoro da svolgere. Bravissima la società a ripartire l’anno scorso e vincere subito il campionato e che quest’anno mi ha permesso di allenare una rosa competitiva. Poi c’è il campo, tutti vorremo vincere sempre, ma non è possibile”.