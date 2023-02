Calcio, San Filippo Yepp batte Millesimo. Il sollievo di Andrea Di Mari: “Passato mesi difficili”

Albenga. Nello scorso turno di campionato, i ragazzi di Torregrossa e Rotiroti hanno incontrato il Millesimo, settimo in classifica e quindi in acque relativamente tranquille. Per i giallorossi, invece, la musica è diversa: l’obiettivo è quello di uscire dalla zona playout dove sono tante le squadre per pochi punti di distanza. E dopo tre mesi dall’ultima vittoria, peraltro a tavolino contro l’Atletico Argentina, gli ingauni tornano ai tre punti rifilando tre reti ai valbormidesi.

Una di queste è stata messa a segno dal giovane attaccante ex Baia Alassio, ovvero il 2002 Andrea Di Mari. Tanto è il sollievo nelle sue parole al termine della sfida: “Abbiamo passato mesi difficili e cercavamo da tempo questa vittoria. Tutte le volte ci siamo andati vicini ma poi facevamo errori sotto porta. Questa volta è arrivata perché siamo stati bravi a chiuderla e siamo stati uniti. Il gruppo nel calcio fa la differenza e il nostro è veramente bello“.