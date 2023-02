Calcio, Rappresentativa Under 19. Le impressioni del ct Corrado Orcino: “Livello importante”

Ieri pomeriggio presso lo stadio Chittolina si è svolta l’amichevole tra la rappresentativa regionale Under 19 e la Prima Squadra del Vado. Due tempi disputati complessivamente ad un buon livello in un pomeriggio dove era propizia l’occasione di vedere all’opera alcuni dei prospetti più interessanti del comprensorio ligure. Il ct Corrado Orcino, una figura di grande esperienza all’interno del movimento calcistico locale, si è espresso positivamente nei confronti dei giocatori. “Stiamo progredendo sempre di più – dichiara -. I ragazzi giocano prevalentemente nelle rispettive Prime Squadre e hanno conoscenze calcistiche abbastanza importanti. La tecnica di base è un aspetto fondamentale e c’è da dare più importanza all’intensità di gioco“.

Essendo stato partecipe della storia calcistica del Savona, Orcino si augura che il futuro possa riservare maggiori certezze ad un Vecchio Delfino sempre più claudicante: “Le persone che adesso si stanno dando da fare per tirarne su le sorti sono da ammirare, però ad oggi si può solo sperare: di parole se ne sono fatte tante, bisogna aspettare i fatti. Vedere il Savona in Prima Categoria è strano ma purtroppo è la realtà. Noi addetti ai lavori ci possiamo solo augurare che figure di un certo spessore si mettano assieme, coadiuvati naturalmente dall’amministrazione, per poter ripartire. Senza settore giovanile, tuttavia, sarà quasi impossibile. Bisognerebbe proprio partire dal basso lavorando come si deve”.