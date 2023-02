Calcio, Prima Categoria. La webcronaca LIVE di San Filippo Yepp vs Millesimo

SAN FILIPPO YEPP 2 (24’ Cresci, 50’ Di Mari) VS MILLESIMO 0



54’ Conclusione di Cresci di controbalzo da fuori area, pallone in rimessa laterale

52’ Ammonito Ferrara per un fallo a centrocampo

50’ Di Mari porta la San Filippo in doppio vantaggio! Muca mette preciso il pallone in mezzo dove arriva Cresci, colpisce di testa e Castiglia si immola con una parata miracolosa facendo sbattere il pallone sul palo. Sul rimbalzo arriva proprio Di Mari che al volo calcia a botta sicura e gonfia la rete

47’ Brutto intervento ai danni di Icardo, ammonito Girimondi per il fallo

45’ Si riprende, palla per la San Filippo

Secondo Tempo

47’ Finisce il primo tempo con un grosso parapiglia in area della San Filippo e polemiche da ambo le parti. Torra si lascia cadere in area, Bottero ad ampi gesti smentisce il contatto e il possibile rigore. A quel punto scoppia la panchina del Millesimo riversandosi quasi in campo. Dal campo qualche giocatore inizia quasi una rissa placcata prontamente da alcuni membri di ambo le squadre. Primo tempo abbastanza teso e combattuto, sia in campo che fuori, col pallone e non

44’ Icardo si divora il gol del pareggio! Perfetto l’inserimento del numero 11, che sguscia dietro la schiena dei difensori, da solo entra in area palla al piede e calcia clamorosamente fuori

41’ Altre proteste da parte di Macchia per un presunto rigore non fischiato alla sua squadra

40’ Pallone dentro che pesca Ferrari, spalle alla porta prova la conclusione ma non riesce a coordinarsi bene, calciando fuori

34’ Gol del Millesimo con Torra, questa volta però, prima che il pallone entrasse, il direttore di gara aveva già fischiato la posizione irregolare del numero 10. Proteste sia della panchina che dei giocatori, per questo Bottero ammonisce Bove

32’ Azione pericolosa del Millesimo che si era riversato con 3 uomini in area. Azione sprecata ma Bottero non aveva ravvisato la posizione di fuorigioco dei giocatori

31’ Altro gol di Cresci, annullato per un presunto fallo ai danni di Protelli, grosse proteste da parte dei giocatori di casa

24’ In vantaggio la San Filippo con uno dei gol più fortuiti del campionato probabilmente! San Filippo lunga, Mascardi spazza il pallone dritto su Cresci che di prima, da fuori area, colpisce di testa verso la porta. Castiglia attonito fuori dalla porta, non si aspettava un contropiede così repentino. San Filippo in vantaggio

20’ Fa tutto Rizzo! Sul rilancio passa il pallone a Oddone che, da solo davanti al portiere, cerca un tiro-cross in area. Qua Rizzo si fa perdonare con un super intervento, devia la sfera sopra la traversa e fa ripartire l’azione

17’ Prima azione pericolosa per la San Filippo, meno la conclusione. Di Mari tocca per Cresci che controlla e con un sombrero salta Franco, involato a rete prova la conclusione da 30 metri, molto alta sulla traversa

14’ Entrano i soccorsi in campo per accertarsi delle condizioni di Giglio. Match senza esclusioni di colpi e molte recriminazioni da parte dei giocatori, Bottero ha rimproverato più volte i ‘chiacchiericci’

11’ Punizione dal limite dell’area per il Millesimo, sul pallone Torra. Ottima conclusione del 10 ospite, precisa e forte sul palo scoperto dalla barriera, Rizzo risponde ancora una volta presente

10’ Si scaldano gli animi del match, Ferrara casale in cattedra e riesce a far salire la squadra dribblando 4 avversari. Ora la San Filippo sta crescendo

6’ Altro cross in mezzo per il Millesimo, Rizzo sicuro sull’uscita. Per ora spenta la San Filippo, le azioni sono arrivate solo dalla parte ospite

2’ Subito punizione insidiosa per il Millesimo dalla tre quarti, sul pallone Negro che mette precisa in mezzo, Rizzo fa suo il pallone

1’ Si comincia con qualche minuto di ritardo, palla per il Millesimo

Primo Tempo

Il match sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

San Filippo Yepp: 1 Rizzo, 2 Stalla, 3 Giglio, 4 Mascardi, 5 Cortese, 6 Muca, 7 Ferrara, 8 Girimondi, 9 Cresci, 10 Di Mari, 11 Biraghi. A disposizione di Torregrossa ci sono: 12 Dell’Oriente, 13 Fousfos Ali, 14 Fousfos Ibrahim, 15 Ristagno, 16 Incardona, 17 Littarelli, 18 Baglio, 19 Macaluso, 20 Guidi.

Millesimo: 1 Castiglia, 2 Bove, 3 Negro F, 4 Protelli, 5 Franco, 6 Haxhiraj, 7 Morielli, 8 Negro L, 9 Oddone, 10 Torra, 11 Icardo, A disposizione di Macchia ci sono: 12 Rabellino, 13 Bertuzzo, 14 Rovere, 15 Raimondo, 16 Ferri, 17 Gallo, 18 Moretto, 19 Volga, 20 Testoni.

Arbitro della partita il signor Simone Bottero della sezione di Savona

Albenga. Buonasera a tutti i nostri cari lettori e benvenuti alla webcronaca live di San Filippo Neri Yepp vs Millesimo. Big match di bassa classifica, con la San Filippo padrone di casa che cercherà di ritrovare la vittoria: l’ultima infatti era arrivata nella settima giornata di campionato, proprio contro il Millesimo (senza contare il 3 a 0 a tavolino contro l’Argentina).

Il Millesimo invece ha una storia leggermente più rosea: vittoria contro il Plodio nella scorsa giornata, ma risultati che difficilmente riuscivano ad arrivare. Prima parte del campionato chiusa al sesto posto dietro ai play-off e poi black-out. Qualche sconfitta e pareggio di troppo hano portato la formazione di Macchia all’ottavo posto, superati da Altarese e Vadino.La San Filippo cerca di uscire dalla zona play-out, il Millesimo vuole ritagliarsi un posto nella classifica che conta: sarà una battaglia.