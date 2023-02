Calcio, Pontelungo batte e scavalca il Camporosso. Zanardini: “Consapevoli di poter vincere”

Camporosso. Giornata di festa per il Pontelungo che si impone su campo ospite per 1 a 2 e raggiunge la vetta della classifica. Partita subito sofferta per i granata, sotto nel risultato al ventesimo minuto del primo tempo. La squadra di Zanardini però non molla e chiude il primo tempo in pareggio su rigore con Sfinjari. ED è ancora lui che poi segna la punizione che permette alla squadra di sorpassare in classifica il Camporosso e vincere il match.

Partita ben disputata da entrambe le squadre, come sottolinea Zanardini: “Partita ‘maschia’ e combattuta proprio come ci aspettavamo. Il loro gol è stato meritato, non siamo riusciti ad entrare subito in partita e ad essere il solito Pontelungo. Poi la loro ingenuità in area di rigore, successivamente trasformato, ci ha permesso di entrare negli spogliatoi più tranquilli. Rientrati poi in campo nel secondo tempo, avevamo la consapevolezza di poter portare il risultato a casa. Partita per il resto molto equilibrata, la magia su punizione di Sfinjari ha deciso la partita”.

Nonostante la distanza, molti tifosi non hanno voluto perdersi questa importante gara: “Inizialmente eravamo molto timorosi, di sicuro non per l’ambiente siccome un buon numero di tifosi sono venuti a sostenerci. L’importanza del match ci ha fatto scendere in campo leggermente tesi, sbagliando qualcosa dal punto di vista tattico, ma dal rigore in poi siamo riusciti a riprenderci”.

Il campionato è quasi ai titoli di coda, solo 6 partite separano il Pontelungo da un’ipotetica vittoria finale con 2 derby e l’Andora ad aspettarli: “Queste partite saranno come 6 finali. Ci aspettano i derby contro Vadino e San Filippo che sicuramente non saranno facili. Adesso ‘viviamo alla giornata’, imperativo non pensare di essere arrivati, sapendo comunque che se le vincessimo tutte saremmo davanti. Ragioniamo partita per partita, ma sarà una sfida ardua fino alla fine: ad oggi possiamo permetterci un pareggio, con annesso spareggio con il Camporosso. Sicuramente siamo più tranquilli ora che siamo primi, da secondi non potevamo permetterci nessun passo falso”.