Calcio. Nuovo Savona entro un mese: un ex Torino nella dirigenza

Savona. Nel giro di 15/20 giorni la città avrà un nuovo soggetto sportivo. Sembra dunque profilarsi lo scenario dei “due Savona“. I nomi e le cariche, compresi anche i consulenti, non possono essere ancora svelati. Massimo riserbo anche perché si parla di un grande sponsor dal Piemonte che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe avere una grossa voce in capitolo in termini di cariche e strategia operativa. Legato a questo main sponsor, ci sarebbe un ex giocatore del Torino degli anni ’50 pronto, insieme a nomi legati ai colori biancoblù del passato, a ricoprire una carica di prestigio all’interno del nuovo sodalizio. L’obiettivo sarà mantenere un rapporto molto stretto con la cittadinanza attraverso varie iniziative, che portino alla rifondazione di un settore giovanile e di una scuola calcio con la speranza di raccogliere l’entusiasmo della tifoseria.

Conferme di quanto trapelato tra la giornata di ieri e la prima mattina di oggi arrivano dall’ex team manager dei biancoblù Claudio Aonzo, figura legata alla Spotornese ma molto vicina al gruppo di dirigenti che sta lavorando alla costituzione del nuovo soggetto: “So che l’ex granata sta prendendo informazioni con il supporto di un imprenditore. Una riunione avvenuta ieri e un’altra convocata in precedenza testimoniano la volontà di questo ex giocatore di costituire (lui come socio fondatore insieme ad altri soggetti) che a breve verranno individuati nel savonese“.

“La nuova società – prosegue Aonzo – verrà inserita nel panorama dilettantistico locale. Nelle riunioni si è parlato della situazione del calcio locale per arrivare a strutturare un Savona che possa rappresentare un’alternativa per i tifosi del Savona attuale. Alla riunione di ieri ha partecipato una delegazione di tifosi. La nuova società non vuole mettersi in concorrenza con il Savona attuale né con le società già esistenti, ma vuole aggiungersi come alternativa di primo livello. L’ex giocatore della Serie A di cui si parla ha conoscenze su territorio savonese di tecnici molto quotati”.

Lato tecnico, è ancora presto per parlare di allenatore e staff, mentre lato settore giovanile le idee sembrano già chiare. Su questi due punti, Aonzo aggiunge: “Alla luce delle dimissioni anticipate di mister Frumento penso che la sua figura potrebbe essere contattata da questo nuovo gruppo; tuttavia, il punto di forza sarà il settore giovanile su cui c’è la volontà di investire molto. Il primo anno di inizierà con la scuola calcio e un paio di leve vicine alla prima squadra. Si prenderà spunto dalla programmazione portata avanti da Grandoni, non verranno fatte pagare le quote. La filosofia calcistica sarà molto simile a quella che aveva impostato Grandoni – non sarà lui il responsabile ma la persona scelta sarà del medesimo livello”.

Una società che, come sottolineato in precedenza, tenterà di entrare fin da subito in sintonia con una piazza ora molto arrabbiata: “I tifosi – prosegue – sono informati del progetto, le riunioni sono servite per individuare delle persone che sicuramente saranno necessarie per stipulare uno statuto per una società pronta ad accogliere un contributo da parte di soci che hanno intenzione di sposare questo progetto”.

“L’iniziativa sarà supportata da consulenze esterne di rilievo – (avvocato, promotore finanziario, commercialista ecc – . L’ambizione è dimostrare con i fatti che questa nuova società sarà costituita da persone serie e staff tecnico qualificato. Con coraggio e determinazione ma con la consapevolezza che c’è grande voglia di calcio a Savona e c’è un desiderio di voltar pagina rispetto a gestioni che negli ultimi anni hanno portato a disinnamorarsi del Savona. Per quanto riguarda le strutture ci sono contatti per stabilire la sede e il campo principale sono almeno due al momento. Si stanno valutando i costi. Nulla è lasciato al caso, tutto viene ponderato nei costi e nella sostenibilità. Per arrivare alla conclusione della trattativa servirà qualche settimana”, conclude.