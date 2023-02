Calcio, la San Filippo Yepp ritrova i tre punti. Torregrossa e Rotiroti: “Fondamentale vincere”

Albenga. Torna alla vittoria la San Filippo Yepp contro il Millesimo, squadra contro la quale i giallo rossi avevano ottenuto l’ultima vittoria di campionato nel girone di andata. In mezzo si erano susseguite 7 sconfitte, 4 pareggi e la vittoria a tavolino contro l’Atletico Argentina. Tre punti importantissimi quelli ottenuti dalla squadra ingauna, ora a 17 punti e a -1 dal Plodio fuori dalla zona play-out.

Come ci spiegano anche i due mister della squadra Torregrossa e Rotiroti: “Era fondamentale vincere oggi. Ripartiamo come nel girone di andata, da Millesimo, oggi con un risultato nettamente più largo. La prestazione dei giocatori è stata ottima e per fortuna stiamo recuperando gli infortunati. Siamo riusciti a rischierare una formazione competitiva con cambi di livello“.

Nonostante la grande prestazione della San Filippo, il Millesimo ha lottato fino all’ultimo secondo di gioco, sprecando diverse occasioni da gol e spegnendo sul finale il fuoco dei padroni di casa: “E’ la classica ‘paura di vincere’, capita quando non ottieni successi per diverso tempo. Avevamo questo scoglio da superare che ci portavamo sulla schiena. Non vincevamo da 3 mesi e venivamo da 3 sconfitte di fila susseguite da 4 pareggi, oggi era imperativo fare risultato“.

Adesso alla formazione ingauna aspettano 4 big del campionato, domenica la prima contro la San Francesco oltre a Pontelungo, Camporosso e Aurora nelle prossime settimane: “A questo punto per noi una squadra vale l’altra, dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e venderemo cara la pelle. Siamo alle battute finali e vogliamo riuscire ad evitare i play-out. Vogliamo essere sicuri di aver dato tutto sul campo”.

Il fattore che ha auitato la squadra a riottenere la vittoria è stato: “Avere 16/17 elementi presenti a tutti gli allenamenti della settimana ci ha aiutato. Nelle settimane precedenti non riuscivamo ad arrivare a tale numero, essendo in 12/13 con semre qualche infortunato. Adesso avendo recuperato alcuni elementi importanti speriamo di continuare con questo passo”.