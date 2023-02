Calcio, il Pietra porta a casa un punto da Ceriale. Pisano: “Nel savonese forse siamo invidiati, gli avversari sentivano la partita”

Ceriale. Un punto per uno tra la squadra di Davide Brignoli e quella di Mario Pisano, che continua a mantenere un buon distacco di nove punti dal Serra Riccò. Il tecnico biancoceleste esce dal Merlo con soddisfazione viste le assenze e, soprattutto, per l’interpretazione di una gara in un campo “ostile”.

“I nostri avversari tenevano molto a questa partita – dice infatti Pisano -. L’anno scorso in tanti ce l’hanno tirata quando sono accadute certe cose, nonostante siano stati raggiunti i risultati sul campo. Noi l’Albenga della Promozione? Ci può stare come paragone ma alla fine veniamo da due percorsi differenti. Mentre nel genovese godiamo di stima, quella che noto nel savonese sembrerebbe invidia con dei pronostici a luglio che ci vedevano dietro anche allo stesso Ceriale, comunque una buona squadra. In caso lo fosse, consiglio di trasformarla in ammirazione per quello che stiamo facendo. Stiamo costruendo qualcosa di incredibile e continueremo così anche nelle prossime sette domeniche”.