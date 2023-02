Calcio, Eccellenza. Pareggio a reti bianche, un Albenga spento non si impone contro un roccioso Rivasamba

ALBENGA 0 VS RIVASAMBA 0

La partita termina con un pareggio con gli occhiali. Anche la Lavagnese pareggia 0 a 0. Albenga sempre a +8.

94’ Azioni concitate dell’Albenga. In una di queste Beluffi va giù, rigore che ci poteva stare , Fanciullacci ad ampi gesti però non assegna il penalty.

89’ Punizione dal limite per l’Albenga. Una delle ultime occasioni del match

87’ Si avvicina la fine del match, l’Albenga ora non più incisiva come ad inizio ripresa

84’ Che salvataggio di Radu! Tiro insidioso verso la sua porta, in tuffo schiaccia il pallone sulla traversa e Mastrippolito calcia in rimessa per difendere l’area

80’ Cambio per gli ospiti: fuori Oliveri per Pintus

76’ Padi cade a terra, forse un fallo a palla lontana di Scarrone ha provocato, oltre al disappunto della panchina ospite, la caduta del giocatore. Buttu esegue un altro cambio: fuori Scarrone per De Sousa

75’ Primo cambio anche per l’Albenga: fuori Mariani per Beluffi

72’ Porro segna sugli sviluppi di una punizione, Fanciullacci però nota il fuorigioco e annulla la seconda rete della partita

68’ Graziani va giù in area, colpito alla gamba dal difensore. Per Fanciullacci non c’è rigore

67’ Secondo cambio, Buccellato rileva Piccardo per Padi

66’ Ci crede l’Albenga, possesso pieno della partita. Sogno si accentra e calcia, pallone che si spegne a lato

64’ Intervento in scivolata di Barisone su Oliveri. Scivolata troppo irruenta, tempi sbagliati. Ammonito

62’ Ammonito Graziani per un fallo in attacco

60’ Primo cambio del match per il Rivasamba: fuori Campana per Cusato

54’ Barisone vicino al gol! Cross di Anselmo in mezzo, Cavagnaro respinge, pallone vacante al centro dell’area e Barisone, molto sbilanciato, prova la conclusione. Pallone che sbatte sulla rete alta sulla traversa

52’ Occasione per Sogno! Cross di Barisone, Sogno incorna il pallone ma lo spedisce sopra sulla traversa

50’ Albenga entrata con uno spirito diverso in campo, subito due occasioni decisive con Graziani e Anselmo e un possibile rigore non concesso agli ingauni

45’ Tempo di un The caldo e si ricomincia, il tempo non è dei migliori. Palla per gli ospiti

Secondo tempo

47’ Finisce qua il primo tempo, reti bianche e tanta corsa per le due squadre

45’ Assegnati 2 minuti di recupero, l’Albenga sembra più accesa in questo frangente di gara

43’ Garibbo lancia per Anselmo, Porro controlla ma Anselmo ci crede e gli ruba il pallone, serve Barisone che compie il primo tiro in porta dell’Albenga, Cavagnaro respinge con i piedi

41’ Scambi repentini nell’asse Grandoni – Sogno che portano il numero 9 a crossare. Forse una folata di vento spedisce il pallone fuori porta

37’ Ancora Radu, che salvataggio! Doppio salvataggio, Radu si immola ha salvato due possibili occasioni da gol da distanza ravvicinata. Prima salva su punizione e manda in angolo, sull’angolo poi, colpo di testa improvviso e pallone alzato proprio da Radu sopra la traversa

35’ L’Albenga non entra in area di rigore dalla punizione dal limite di inizio partita, subendo molte incursioni ospiti. Campana vicino al gol: conclusione da grande distanza che, con deviazione del vento, stava per trasformarsi in un assist al bacio per Piccardo, Radu blocca.

29’ Il giovanissimo Campana si avventa su un preciso cross in area e tenta la l’acrobazia, piede troppo distante dal pallone e cross che esce ampiamente a lato

27’ Prima azione dell’Albenga, Anselmo lancia per Sogno in posizione regolare, non per l’assistente che alza la bandierina e decreta il fuorigioco

21’ Grande parata di Radu! Azione che si sviluppa sul laterale sinistro, incursione perfetta che trova sempre Piccardo in mezzo, prova la conclusione a palombella ma Radu smanaccia sopra la traversa. L’Albenga è in affanno e con poche idee ma comunque con il pallino del gioco in mano, un episodio potrebbe cambiare l’antologia del match

16’ Partita abbastanza equilibrata, per ora con il Rivasamba in vantaggio sulle occasioni create. Ammonito Bacigalupo per un fallo di ostruzione su Sogno

8’ Occasione per il Rivasamba, Barisone perde palla e Piccardi serve in mezzo dove stavano arrivando due compagni. Mastrippolito prende il tempo giusto e respinge il pallone

6’ Punizione dal limite, sul pallone Grandoni. Cross teso in mezzo, per poco non arriva Graziani, pallone sul fondo

4’ Albenga subito sotto nel risultato, gol di Piccardo. Fanciullacci ferma però il gioco, lo stesso giocatore aveva commesso fallo prima di tirare

3’ Subito primo tiro dalla distanza per il Rivasamba, pallone fuori di poco, palo comunque ben protetto da Radu. Grosse raffiche di vento, il pallone risulta difficile da giocare

1’ Si comincia, Sogno calcia si comincia!

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Radu, 2 Barisone, 3 Mastroippolito; 4 Garibbo; 5 Scarrone, 6 De Benedetti; 7 Mariani; 8 Grandoni; 9 Sogno; 10 Graziani T; 11 Anselmo. A disposizione dell’allenatore Pietro Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 D’Arcangelo; 14 Giudice; 15 Favara; 16 Gibilaro; 17 Beluffi, 18 Patrucco; 19 De Sousa; 20 De Boni.

Rivasamba: 1 Cavagnaro, 2 Padi, 3 Latin, 4 Bacigalupo, 5 Porro, 6 Del Corso, 7 Campana, 8 Bagnato, 9 Piccardo, 10 Linale, 11 Oliveri. A disposizione di mister Stefano Buccellato ci sono: 12 Barbieri, 13 Tortorella, 14 Ghiggeri, 15 Salku, 16 Cuneo, 17 Petrucci, 18 Cusato, 19 Pintus, 20 Padi.

La partita sarà diretta dal signor Andrea Fanciullacci della provincia di Savona, coadiuvato dai due arbitri della sezione di Genova Enrico Conio e Davide Salinelli

Albenga. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla webcronaca LIVE di Albenga vs Rivasamba. Partita cruciale per lo sviluppo del campionato, soprattutto per la prossima partita degli ingauni, contro la Lavagnese. La situazione in casa Albenga non è delle più rosee, soprattutto in infermeria: oltre a Graziani Gabriel, Costantini e Di Salvatore, anche Moi, Gargiulo e Trofo hanno riportato degli infortuni che, almeno per questa partita, li vedranno fuori dal rettangolo verde. Questo unito al forte vento che sta colpendo tutto l’albenganese, sarà uno scoglio abbastanza arduo da superare.

Il Rivasamba invece sta piano piano scalando le gerarchie del campionato, attualmente ottavo sopra alla Genova Calcio, ultima squadra ad aver battuto gli ingauni. Lontana dalla zona play-out, una vittoria oggi rafforzerebbe ulteriormente la loro possibile permanenza in Eccellenza.