Calcio, Eccellenza. L’Albenga ritrova la vittoria contro un ottimo Campomorone

ALBENGA 4 (5’ Moi, 80’ 89’ Sogno 95’ Mariani)VS CAMPOMORONE 1 (64’ Lepera Petracca)

96’ Triplice fischio, si chiude qua il match! L’Albenga ritrova la vittoria dopo il pareggio di domenica

95’ Mariani chiude il match! Il Campomorone, che ha accusato il colpo, non riesce a liberarsi bene in difesa. Mariani, più veloce nelle gambe e nel pensier, intuisce, recupera palla e insacca la rete sguarnita

93’ Grandissima intesa tra Mariani e Anselmo: il primo si libera e serve lungo Gibilaro che mette il cross per Anselmo. Il laterale non ci pensa troppo e, al volo, carica la conclusione. Ottimo impatto sul pallone, ma la traiettoria è troppo imprecisa

90’ Concessi 5 minuti di recupero. Cambi per Buttu, gli ultimi del match: dentro Gibilaro per Sogno e Giudice per Trofo

89’ Sogno fa esplodere il Riva e raddoppia il suo score oltre che il vantaggio! Ottima incursione nell’area, calcia sul secondo palo e gonfia la rete, chiudendo probabilmente il match

85’ Cambio anche per Buttu: dentro Favara per Barisone

82’ Cambio per De Lucia, che mette in campo una formazione più offensiva chiamando il 4-2-4: fuori Traverso per Maggiari

80’ Sogno segna il rigore e porta avanti l’Albenga! Grenna intuisce l’angolo ma la conclusione, precisa e forte sotto al sette, diventerebbe imperdibile anche per i portieri più esperti. Albenga nuovamente in vantaggio a poco dalla fine

78’ Calcio di rigore per l’Albenga! Mariani serve Sogno che viene atterrato in area. Cambio per De Lucia: dentro Corelli per Chiarabino

76’ Gol annullato al Campomorone! Sempre su calcio d’angolo, questa volta la palla finisce sul secondo palo dove Chiarabino insacca ed esulta. Tutto fermo però, l’assistente aveva alzato la bandierina

73’ Grande dissenso da parte di tutto lo stadio per un rigore non concesso ai danni di Trofo. Ottimo recupero del mediano ingauno, che si sposta dentro l’area e, probabilmente trattenuto dal difensore, cade a terra

71’ Ammonito Agostini per aver calciato la palla dopo il fischio di Donati

64’ La pareggia Lepera Petracca con un tocco da vero numero 9! Calcio d’angolo basso e teso sul primo palo, Lepera lo tocca il giusto per beffare Scalvini che si tuffa dalla parte opposta alla traiettoria. Partita adesso in estremo equilibrio

62’ Ammonito Anselmo per proteste

60’ Cambio anche per De Lucia: dentro Agostini per Trabacca

59’ Doppio cambio per Buttu: fuori Mastrippolito e Garibbo per Scarrone e De Benedetti

57’ Salvini tenta la conclusione, Scalvini fa suo il pallone con sicurezza

56’ Grosse recriminazioni per l’Albenga per un penalty dubbio non assegnato. Il guardalinee rassicura la panchina di Buttu sull’intervento pulito del difensore ospite su Sogno

54’ Pallone pericolosissimo all’indietro di Mastrippolito che, nel tentativo di passarla a Scalvini, a mezza strada, la recupera Lepera Petracca. Ottima copertura di Scalvini che accellera la conclusione della punta ospite e ne rende il tiro impreciso, conclusione infatti molto alta sulla traversa

49’ Subito bene l’Albenga! De Sousa fa sponda di testa per l’inserimento di Mariani che riserve proprio la punta ingauna, carambola e pallone che finisce sui piedi di Mariani che calcia di poco sopra la traversa ma tutto inutile, Donati fischia e assegna il fallo in attacco di De Sousa

45’ Ricomincia il match. Subito un cambio per De Lucia per cercare di ribaltare il match: fuori Galluccio per Scala

Secondo Tempo

46’ Finisce preciso il primo tempo del match, l’Albenga comanda il primo tempo del match

45’ Concesso 1 minuto di recupero

44’ Primo tempo del match che si avvicina verso la fine. Ora il match è molto più equilibrato rispetto alle battute iniziali, con azioni e anche un pizzico di nervosismo da ambo i lati

38’ Pasticcio in possesso di Chiarabini, Sogno e Trofo si avventano sul pallone e proprio quest’ultimo recupera la sfera e allarga a memoria per Anselmo. Il laterale prova sulla mediana il tiro, di molto a lato

33’ Occasione clamorosa per il Campomorone con Lepera Petracca! Pallone nel mezzo dell’area di rigore, per primo arriva il numero 9 ospite che apre il piattone e per poco non batte Scalvini. Pallone comunque sopra la traversa di pochissimo

31’ Brutto disimpegno di Moi che regala il pallone a Salvini, fermato prontamente da Mastrippolito

24’ Brivido per il Campomorone: punizione in mezzo, sponda che arriva su Barisone, colpo di testa e pallone che sfila lentamente a lato. Riva paralizzato

23’ Galluccio troppo irruento su De Sousa, punizione per l’Albenga dal limite

20’ Ci riprova ancora Moi da fuori area, questa volta la conclusione non è precisa come nell’occasione del gol. Traiettoria lenta fermata da Grenna

19’ Ammonito Chiarabino per proteste

16’ Che brivido per il Campomorone! Mastrippolito serve lungo Anselmo, pallone che sembrava difficile ma in velocitá l’11 ingauno sovrasta Galluccio, mette in mezzo per De Sousa che per poco non riesce a trovare il gol. Super intervento di Camonica che riesce, col tempo giusto, ad anticipare la punta bianconera

12’ Ammomito Mastrippolito per un intervento in scivolata sulla trequarti ingauna ai danni di Salvini

9’ Prima occasione per il Campomorone. Chiarabino tiene il pallone, Barisone recupera e serve Moi che tenta il lancio senza successo. Il pallone arriva al limite e Dolcini prova la conclusione da fuori area senza trovare però lo specchio della porta, pallone di poco a lato del palo sinistro

8’ Altra incursione pericolosa dell’Albenga: Mariani serve filtrante Anselmo che non riesce a concludere

5’ Moi sblocca subito la partita! Calcio d’angolo preciso sul secondo palo, il numero 5 ingauno stacca più in alto di tutti e insacca la rete. Boato del Riva gremito di tifosi, Albenga in vantaggio, 1 a 0

2’ È partita subito forte la formazione di Buttu, ottimo inserimento di De Sousa che si avventa sul pallone beffando Grenna. Vigne però alza la bandierina, fuorigioco

1’ Donato fischia, si comincia! Palla per . L’Albenga scende in campo con la prima divisa, bianca e nera. Il Campomorone si presenta all’Annibale Riva in divisa rossa, bianca e blu. Prima dell’inizio del match si è osservato un minuto di silenzio per il recente terremoto avvenuto in Turchia

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Scalvini, 2 Barisone, 3 Mastrippolito, 4 Trofo, 5 Moi, 6 Gargiulo, 7 Mariani, 8 Garibbo, 9 De Sousa, 10 Sogno, 11 Anselmo. A disposizione di mister Buttu ci sono: 12 Radu, 13 D’Arcangelo, 14 Gibilaro, 15 Scarrone, 16 De Benedetti, 17 Favara, 18 Giudice, 19 Patrucco, 20 Pulerà.

Campomorone: 1 Grenna, 2 Traverso, 3 Camonica, 4 Zanoli, 5 Galluccio, 6 Trabacca, 7 Chiarabino, 8 Raja, 9 Lepera Petracca, 10 Dolcini, 11 Salvini. A disposizione di mister De Lucia ci sono: 12 Rainone, 13 Agostini, 14 Chirone, 15 Scala, 16 Mazzolini, 17 Corelli, 18 Maggiari.

Arbitro della partita il signor Pietro Francesco Donati della sezione di Chiavari, coadiuvato da Mauro Vigne e Lorenzo Massa della sezione di Chiavari

Albenga. Buon pomeriggio a tutti i nostri cari lettori e benvenuti alla webcronaca LIVE del big match di Eccellenza Albenga vs Campomorone. Prima della classe contro quarta, con l’Albenga che, dopo il pareggio della Voltrese, deve ritornare a trovare la vittoria: non c’è sicuramente occasione migliore se non questa, contro un ottimo Campomorone e davanti al proprio pubblico.

Con gli ingauni a +11 sulla seconda, il Campomorone è attualmente una diretta inseguitrice per il posto in zona Play-off, davanti solamente Cairese e Lavagnese a 39 punti, 2 in più della squadra di De Lucia.