Calcio, Ceriale. Pollice in su per Brignoli dopo il pari contro il Pietra: “Quasi tornati nei nostri standard”

Ceriale. Dopo una sconfitta così sonora come quella subita in casa della Sampierdarenese, per i biancoblù la partita di ieri contro il Pietra rappresentava un altro difficile scoglio da provare a superare. Dal Merlo è venuto fuori un pareggio accolto positivamente da Davide Brignoli.

“All’andata abbiamo tenuto tantissimo il pallino del gioco – ricorda il tecnico – ma siamo stati poco incisivi ed eravamo sotto 2-0 a fine primo tempo. Eravamo reduci da un periodo dove mancava la prestazione oltre al risultato, siamo molto altalenanti. Questa volta l’abbiamo interpretata diversamente facendo un’ottima partita e tornando nei nostri standard: sono loro i primi in classifica, quindi bisognava contenerli e ripartire”.

Diversi gli infortunati recuperati e sulla via del recupero. Dalla trasferta di Diano, quindi, l’imperativo di Brignoli rimane uno solo: “Finire dignitosamente e positivamente il campionato senza mai accontentarsi. Purtroppo in un’annata possono capitare dei casi fisiologici, però chiedo al gruppo di non mollare per le qualità che abbiamo e per la nostra società”.