Calcio, Celle Varazze. Monteforte reputa giusta la classifica: “A me ora interessano crescita, gioco e prestazioni”

Il quinto posto del campionato di Promozione B è uno dei più contesi: quattro squadre a pari merito a 33 punti, con chi dista dalle tre alle otto lunghezze, e una classifica che varia di giornata in giornata. Il Celle Varazze di Luca Monteforte è pienamente nella lista essendo una delle quattro compagini prima citate e, nel turno precedente contro il Legino di Tobia, è arrivato il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Ceriale.

Il tecnico biancoblù è ugualmente soddisfatto della prova dei suoi: “Siamo stati bravi sul piano della manovra, anche se resta il rammarico di aver regalato a loro un po’ di ripartenze. Ci è mancato il guizzo dagli ultimi metri ma incontravamo una squadra che si è difesa bene. Nel complesso vedo il bicchiere mezzo pieno, se poi andiamo sotto per errori nostri è normale che la partita la andiamo a complicare“.

Un campionato che sta vedendo formazioni in posizioni di classifica che non rispettano i valori delle rispettiva rose. Per Monteforte, invece, il posizionamento del Celle Varazze rappresentano la realtà: “Abbiamo fatto il nostro percorso con tante mancanze all’interno della rosa. Quello che a me interessa è la crescita dei ragazzi, il gioco e le prestazioni. Ora dobbiamo metterci al lavoro per affrontare al meglio una squadra forte come il Soccer Borghetto“.