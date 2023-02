Vado Ligure. Una nevicata rinvia precauzionalmente la partita del Vado Football Club.

La squadra rossoblu nel pomeriggio di domani sarebbe stata impegnata in trasferta in Piemonte sul campo del Borgosesia, provincia di Vercelli. Turno infrasettimanale valevole come ventiseiesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”.

L’incontro è stato spostato in data mercoledì 1 marzo.