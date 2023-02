Calcio, Borgio. Tuninetti torna in rossoblù: “Qui apprezzano il mio lavoro”

Borgio Verezzi. Non è stata così lunga l’assenza dal calcio locale per Fabrizio Tuninetti, dimessosi da Team Manager alla Baia Alassio il 4 dicembre scorso. Per lui, infatti, è tempo di tornare a ricoprire un ruolo dirigenziale in una società che conosce molto bene, ovvero quello di direttore sportivo al Borgio.

Un ritorno dopo un addio dato per motivi personali, che non ha mai cancellato i buoni rapporti con l’ambiente rossoblù: “Ringrazio Cordiale, Castiglione e Pizzorno per la fiducia dimostratami nuovamente. Non ci sarà alcun cambiamento nell’immediato perché si sta facendo una grande annata, ma la motivazione della scelta sta nella voglia di avermi perché il mio modo di lavorare è conosciuto e apprezzato. Mi dispiace che certe squadre non lo abbiano fatto, ma la chiamata del Borgio è una prova evidente della bontà del mio lavoro“.

La motivazione del nuovo DS è tanta a partire dal presente: “Volevano una figura che sia presente al campo e dia un valore aggiunto al progetto. Io sono pronto e programmeremo al meglio il futuro prossimo del club. Siamo una famiglia e tutte le decisioni saranno prese di comune accordo, contattandoci frequentemente per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Quello attuale? Vincere il campionato“.