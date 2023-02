Calcio, Albenga. Marinelli furente con i suoi: “Bisogna avere il coraggio di vincere”

Genova. L’Albenga rallenta la corsa verso la Serie D pareggiando 2 a 2 contro la Voltrese. Un punto ottenuto in rimonta, con i genovesi che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti. Il presidente Marinelli striglia la squadra, che come contro l’Athletic Club Albaro e contro la Sestrese ha iniziato in modo sbagliato la partita concedendo parecchie occasioni agli avversari.

Tra le note positive, le prestazioni di De Sousa e Sogno, quest’ultimo autore di un goal da cineteca di testa. I due big del mercato estivo, che hanno giocato a intermittenza in questa stagione, hanno disputato una gara di qualità e sono indubbiamente la miglior notizia di un pomeriggio a luci e ombre.

Lato infortunati, ci vorrà ancora qualche tempo per vedere nuovamente Costantini, faro del centrocampo, e l’esterno Di Salvatore. Quest’ultimo dovrebbe ritornare per lo scontro diretto contro la Lavagnese.