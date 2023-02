Calcio, Albenga. Il dg Chiarlone: “La squadra ha lottato come sempre,vittoria cruciale per la classifica”

Albenga. Altra grande prestazione degli ingauni che, seppur abbastanza ‘incerottata’, è riuscita a mettere un altro tassello importante per il cammino verso la Serie D. Il gruppo squadra si è imposto per 4 a 1 nello scontro diretto contro il Campomorone, prima del match quarto in classifica, allungando ancora di più sulle prime posizioni e rimanendo ad 11 punti di vantaggio dalla Lavagnese.

Il Dg della squadra Cristiano Chiarlone commenta la partita e sottolinea l’importanza di questa vittoria: “E’ una rosa molto competitiva, ogni giocatore è fondamentale. Normale che certi meccanismi con certi giocatori vengano meglio, ma questo fattore coincide con le caratteristiche dei singoli. La squadra ha lottato come sempre, questa vittoria è stata cruciale in ottica classifica, vista la vittoria della Lavagnese. La strada è ancora lunga, abbiamo ottenuto i 3 punti contro una squadra organizzata e in salute”.

Il dirigente ingauno chiarisce anche la situazione sugli squalificati ma soprattutto sulla situazione infortuni: “I tempi di recupero di Costantini sono ancora lunghi, il problema al ginocchio lo terrà ancora lontano dal campo. Di Salvatore ha ancora 20 giorni di prognosi mentre gli squalificati stanno rientrando. Il problema più grande è quello di Graziani Gabriel, venerdì si è infortunato alla mano e rischia l’operazione, il quadro sarà più chiaro dopo la visita medica”.

Nonostante le defezioni, l’Albenga è riuscita a ritornare alla vittoria e, nella situazione di pareggio, a riprendere in mano il match trasformando il risultato in loro favore: “Pensare di giocare al massimo per 90 minuti contro una squadra così attrezzata è impensabile. Ci sono momenti in cui bisogna saper soffrire e altri in cui attaccare e far male. Nonostante il pareggio e il loro ottimo momento, la squadra non ha perso le misure del campo: il risultato è più che meritato“.