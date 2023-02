Calcio, al Faraggiana torna il “derby” Albissola-Savona: dalla Serie D alla Prima Categoria, storia di due società in cerca di riscatto

Albissola Marina. 19 novembre 2017, campionato di Serie D (Girone E): Albissola 2-0 Savona (18’ Gulli, 30’ Carballo). Quella fu una delle vittorie chiave che, senza dimenticare l’1-3 in casa della Sanremese, il 3-0 al Ponsacco e lo 0-1 ancora una volta ottenuto ai danni degli Striscioni (in questo caso però presso il “Valerio Bacigalupo”), permise ai Ceramisti di ottenere un’impresa titanica: centrare il salto tra i professionisti al termine di una cavalcata ai limiti dell’immaginabile.

Sembra passata un’era geologica, eppure tutto questo accadeva soltanto cinque anni e mezzo fa. Allora la Liguria era rappresentata in Serie D da addirittura otto squadre, di cui ben tre appartenenti alla provincia di Savona. Tra quelle compagni soltanto Sestri Levante, Sanremese e Ligorna hanno saputo mantenersi in salute, questo mentre altre piazze hanno subito dei notevoli ridimensionamenti: il Finale è retrocesso in Eccellenza così come la Lavagnese, questo mentre Savona, Albissola e Argentina, sono addirittura fallite.

Insomma, una rilevazione dello stato di salute del calcio nostrano potrebbe essere effettuata proprio analizzando il dato precedentemente citato. Se però il sodalizio biancazzurro ha saputo rilanciarsi ripartendo dal suo settore giovanile vincendo lo scorso anno il campionato di Seconda Categoria, lo stesso non si potrebbe dire per Savona e Argentina. Gli imperiesi si trovano infatti all’ultimo posto del Girone A del campionato di Prima Categoria, questo mentre gli Striscioni stanno attraversando l’ennesima fase turbolenta di una storia, quella recente, che soltanto l’anno scorso li ha visti protagonisti di un campionato definibile “sereno”.

Soltanto un fattore sembrerebbe non essere cambiato attorno all’orbita biancoblù: il forte malcontento dei tifosi. Nel 2017 infatti, si ricorda come i sostenitori del Vecchio Delfino fossero contrariati per un campionato, quello condotto dalla squadra di mister Chezzi, fino a quel momento considerato fallimentare (gli Striscioni, dopo la sconfitta contro l’Albissola, erano naufragati in zona play out, ndr). I supporter al termine del match diedero vita ad un vis a vis con la squadra contestando anche Cristiano Cavaliere, allora presidente del club. I biancoblù conclusero la stagione al settimo posto in classifica. Il tutto potrebbe sembrare un paradosso considerando l’attuale ottavo posto in Prima Categoria ma, come preannunciato nell’incipit, erano altri tempi.

Adesso la domanda è: che partita aspettarsi oggi pomeriggio? Il Savona, come più volte dimostrato in stagione (eroica la prestazione offerta da Quintavalle e compagni in Coppa Liguria) giocherà per l’orgoglio e per i tifosi nonostante la rosa sia ormai sfinita e ridotta all’osso, questo mentre l’Albissole (che sta attraversando un ottimo periodo di forma) tenterà sicuramente di vincere per continuare la propria rincorsa sulla zona playoff.

Pillola statistica: il Savona non batte i Ceramisti sul campo dal lontanissimo 1957, ultima gara che vide contrapporsi biancoblù e biancazzurri prima delle due partite vinte dall’Albissola di mister Fossati nell’annata 2017/2018 e del pareggio di quest’anno maturato al Briano nel girone d’andata del campionato di Prima Categoria.

Una cosa è certa: i motivi di interesse non mancheranno e, sulle tribune del Faraggiana, si prospetta una scenografia mozzafiato con due tifoserie che, proprio come quel 19 novembre 2017, saranno pronte ad incitare i loro beniamini per 90 minuti. Calcio d’inizio fissato per le ore 15.00, il derby tra Albissola e Savona sta per tornare.