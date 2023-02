Cairo, incendio di sterpaglie in frazione Lidora: intervento dei vigili del fuoco [AGG.]

Agg. 19.14 L’incendio è stato spento. La conferma arriva dal sindaco di Cosseria Roberto Molinaro: “L’incendio in frazione Lidora Alta è stato spento. Interessata una superficie di un ettaro circa. Bruciati un canneto e il sottobosco, non intaccate le piante”, ha scritto il primo cittadino su Facebook. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che Molinaro ha voluto ringraziare per il loro “tempestivo e professionale intervento”.

Cairo Montenotte. Intervento dei vigili del fuoco a Cairo Montenotte questo pomeriggio a causa di un incendio di sterpaglie.

L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 in frazione Lidora.

Una squadra dei vigili del fuoco è al lavoro per spegnere e fiamme. Non risultano persone ferite e/o coinvolte nell’incidente.