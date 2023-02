Cairo, ecco la nuova rotonda sul ponte Stiaccini: eliminati i semafori

Cairo Montenotte. Tracciata la rotonda e eliminati i semafori tra via XXV Aprile, via Sanguinetti e viale Vittorio Veneto, in corrispondenza del ponte Stiaccini. La rotatoria diventerà completamente operativa nel tardo pomeriggio di oggi (in queste ora il traffico è stato gestito da un operatore).

“Un’opera attesa da tempo – rimarca l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione – al momento verranno installati i new jersey, i lavori saranno completati nei prossimi mesi, con l’allacciamento delle telecamere e dei lampioni ora presenti sui semafori. Intanto la rotonda verrà testata per vedere che il passaggio sia agevole anche per i bilici”.

“Il cantiere causerà solo qualche disagio alla circolazione, ma la strada non verrà mai chiusa al traffico”, assicura l’assessore. I lavori erano partiti a maggio 2022 quando, per fare posto alla nuova rotonda, era stata allargata la sede stradale.

L’intervento è a carico della ditta Cairo Immobiliare che si è dovuta occupare dei lavori in cambio della concessione da parte del Comune dei permessi per la costruzione di una palazzina di 5 piani, nata dalla ceneri della discoteca Fantasque (il cantiere è partito a dicembre 2020).

Nell’accordo, è compreso anche il ripristino del marciapiede di corso XXV Aprile, dove verrà realizzata la continuazione della pista ciclopedonale fino al parcheggio antistante la piscina comunale e l’istituto “Federico Patetta”. “Entro marzo verrà rilasciato al costruttore il titolo definitivo per questa opera – spiega Ghione – i privati infatti devono concedere le aree, poi si studierà un cronoprogramma per i lavori in modo da arrecare minor disagi possibili agli studenti della scuola superiore”.