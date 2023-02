Bper Rari Nantes Savona in semifinale di Euro Cup: Tourcoing sconfitto anche al ritorno

Savona. La Bper Rari Nantes Savona cerca questa sera l’ingresso tra le semifinaliste nella Len Euro Cup. I biancorossi, ancora in piena corsa per un posto tra le prime quattro in Serie A1, sognano di arrivare al successo nella competizione continentale già vinta tre volte, nel 2005, nel 2011 e nel 2012.

Forte della vittoria ottenuta all’andata col risultato di 8 a 5, lo scorso 25 gennaio, i savonesi affrontano nella piscina di casa il Tourcoing, per il ritorno dei quarti di finale. I biancorossi, pertanto, passerebbero il turno anche perdendo, ma al massimo con 2 reti di scarto. In caso di successo dei francesi con un divario di 3 reti si andrebbe ai tiri di rigore.

La cronaca. Prima dell’incontro viene osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Tra i savonesi manca Da Rold, c’è Valenza secondo portiere.

Prima palla dei francesi, primo fallo grave di Caldieri, stoppato il tiro di Dasic.

Fallo grave di Guidi, la Rari difende ancora bene.

Primo uomo in più per i liguri. Tiro di Campopiano sul palo ma gli arbitri vedono un fallo da rigore. Rizzo lo trasforma. 1 a 0 a 5’23”.

Immediato il pareggio di Kujacic, con Bruni nel pozzetto. 1 a 1.

Superiorità numerica per la Rari e Bruni dal centro spinge in rete il pallone del 2-1 a 4’37”.

Ancora superiorità per i francesi, per due azioni consecutive, ma la Rari se la cava con una patata di Nicosia. Neppure la Rari sfrutta due superiorità consecutive.

Metro arbitrale severo ed equo con 5 falli gravi per parte già fischiati.

Sull’espulsione di Bruni (già la seconda per lui) arriva la rete di Cotovic. 2 a 2 a 1:13″. A 4 secondi dal termine Campopiano centra ancora il palo.

Secondo tempo. Entrambe le squadre difendono in maniera aggressiva impedendo facili conclusioni. Si annotano una superiorità fallita dai francesi e due dalla Rari.

A 3’32” il Tourcoing colpisce con Marzouzi con l’uomo in più. 2 a 3. Anche i biancorossi vanno a segno in superiorità, con Patchaliev a 2’41”. 3 a 3.

Fallo grave di Dasic, Angelini chiama time-out per gestire l’azione d’attacco.

Gagulic commette fallo grave su Guidi in ripartenza. L’azione porta ad un rigore per la Rari, Durdic lo realizza. 4 a 3 a 56″ da metà gara.

Nicosia respinge il tiro di Draskovic in superiorità. Ad un secondo dalla sirena Durdic segna la rete che vale il doppio vantaggio biancorosso, scatenando il boato del pubblico.

A metà partita Savona conduce 5 a 3. Undici le espulsioni per parte, con quattro giocatori per squadra già gravati di due falli. I biancorossi, però, perdono Valerio Rizzo che abbandona la piscina e viene condotto in ospedale per accertamenti per un colpo al gomito.

Terzo tempo. Prima azione e primo fallo grave fischiato alla Rari, subito a segno Dasic. 5 a 4.

Savona non sfrutta un uomo in più e nell’azione successiva Rocchi commette il secondo fallo grave. Time-out Tourcoing. Dasic conclude alto.

A 4’58” una potente stoccata di Durdic si infila sotto la traversa per il 6 a 4. Rari nuovamente sul più 2.

Panerai espulso, va a bersaglio Kujacic. 6-5 a 4’29”. Passano 19 secondi e Patchaliev con un tiro da posizione tre ristabilisce le distanze. 7 a 5.

Il numero 3 biancorosso si ripete nell’azione successiva. Gol identico e 8-5 a 3’26”.

Massimo vantaggio che viene ancora incrementato dallo scatenato Patchaliev. 9 a 5 a 2’41”.

Il Tourcoing accorcia con Marzouki a 56″ dala fine del terzo. 9 a 6.

Ci pensa Lanzoni a ridare il più 4 ai locali con la prima rete personale. 10-6 a 31″. Dasic in superiorità realizza il 10-7 a meno 9 secondi.

Rari priva di Rocchi e Caldieri per espulsione definitiva, ma il vantaggio è ampio e rassicurante.

Quarto tempo. Fuori per tre falli anche Canonne. La Rari gioca allo scadere dei trenta secondi e sigla con Durdic il gol dell’11-7 a 6’11”. La risposta del Tourcoing è con Zivkovic. 11 a 8.

A 5’25” altro cinque metri che Durdic trasforma. 12-8. Rigore per gli ospiti, Draskovic spara sulla traversa. Lo stesso Draskovic poco dopo si riscatta segnando il 12 a 9.

La Rari insiste e con Guidi torna sul più 4. 13-9. Il gol di Dasic rende meno pesante il passivo dei francesi. C’è spazio per il giovane Valenza che strappa applausi con una parata.

Finisce col successo per 13 a 10 della Bper Rari Nantes Savona, applaudita dal pubblico, che vale il passaggio alle semifinali.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Enfants de Neptune Tourcoing 13-10

(Parziali: 2-2, 3-1, 5-4, 3-3)

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev 4, P. Giovanetti, F.N. Panerai, V. Rizzo (cap.) 1, A. Caldieri, L. Bruni 1, E. Campopiano, M. Guidi 1, B. Durdic 5, G. Lanzoni 1, J. Valenza. All. Alberto Angelini.

Enfants de Neptune Tourcoing: C. Dubois, B. Cotovic 1, H. Lepoint, M. Dasic 3, L. Durik, D. Zivkovic 1, A. Gagulic, I. Krizman, M. Marzouki 2, C. Canonne (cap.), D. Draskovic 1, D. Kujacic 2, J. Offner. All. Petar Kovacevic.

Arbitri: Lazar Andelic (Serbia) e Nikos Boudramis (Grecia). Delegato Len: Matjaz Rakovec (Slovenia).

Note. Usciti per tre falli: Rocchi e Caldieri nel terzo tempo, Canonne, Gagulic, Draskovic e Guidi nel quarto.