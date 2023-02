Bper Rari Nantes Savona più forte delle assenze: Salerno battuta in trasferta

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto, ieri pomeriggio, con la Check-Up Rari Nantes Salerno, nella piscina “Vitale” a Salerno, l’incontro valevole per la 18ª giornata della regular season del campionato di Serie A1.

Il risultato finale della partita in favore dei savonesi è stato di 10-6. I biancorossi hanno sempre condotto e mantenuto il controllo della partita. Da segnalare che il Savona ha giocato privo di Rizzo, infortunato, Guidi e Caldieri perché squalificati.

Il prossimo impegno della Bper Rari Nantes Savona sarà nella finale eight della Coppa Italia 2023. I biancorossi allenati da Alberto Angelini giocheranno nella piscina “Paganuzzi” di Genova da venerdì 24 a domenica 26 febbraio.

Il tabellino:

Check-Up Rari Nantes Salerno -Bper Rari Nantes Savona 6-10

(Parziali: 1-2, 1-4, 3-2, 1-2)

Check-Up Rari Nantes Salerno: Taurisano, Luongo, Esposito, Sanges, Siani 1, Gallozzi, Tomasic, Gallo, Parrilli 1, Bertoli 4, Barroso Macarro, Pica, Vassallo. All. Citro.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 2, Giovanetti, Panerai 1, Arco, Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Mantovani, Durdic 2, Lanzoni 2, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Mirko Schiavo (Palermo) e Stefano Scappini (Civitavecchia). Delegato Fin: Dario Barone (Napoli).

Note. Superiorità numeriche: Salerno 2 / 15 + 1 rigore non realizzato, Savona 4 / 13.

Usciti per 3 falli: Urbinati (Savona) a 1’51” dalla fine del 3° tempo; Bertoli (Salerno) a 0’52” dalla fine del 4° tempo; Durdic (Savona) a 0’34” dalla fine del 4° tempo.

A 5’35” dalla fine del 2° tempo Barroso Macarro (Salerno) ha sbagliato un rigore (traversa).