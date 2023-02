La Bper Rari Nantes Savona ha la meglio sul Trieste: 13 a 11

Savona. Tre giorni dopo aver conquistato l’accesso alle semifinali della Len Euro Cup, la Bper Rari Nantes Savona si rituffa in campionato per disputare la 17ª giornata. I biancorossi ospitano la Pallanuoto Trieste, la squadra che, a marzo, si troveranno di fronte nella competizione europea.

La Rari è quinta in classifica con 32 punti; i giuliani la tallonano a 31. Entrambe puntano a raggiungere la quarta piazza, occupata dal Telimar con 34. L’incontro odierno, quindi, è una sorta di spareggio per poter ancora lottare con i palermitani.

In casa savonese tre assenze pesanti. Mancano Rizzo, a causa dell’infortunio al gomito riportato durante la partita di mercoledì, e Guidi, squalificato per due turni dopo l’espulsione di Catania. Assente anche il portiere Da Rold. A completare i tredici a referto ci sono i giovani Arco, Mantovani e Valenza.

La cronaca. Alla prima superiorità Trieste sblocca il risultato con Bini. 0 a 1 dopo 59″. Anche la Rari va a segno con l’uomo in più, con Patchaliev. 1 a 1 a 6’33”.

Rigore per gli ospiti a 6’09”, Inaba lo trasforma. 1 a 2.

Patchaliev colpisce il palo in superiorità, poi Oliva respinge la conclusione ravvicinata di Campopiano. Il portiere giuliano si ripete poco dopo su Panerai.

Durdic va nel pozzetto, Patchaliev strappa applausi intercettando un passaggio. Uomo in più per Savona, Lanzoni pareggia. 2-2 a 2’59”.

Passano però soli 17 secondi e Inaba trafigge Nicosia con una potente conclusione. 2 a 3. Nuova parità grazie al mancino vincente di Campopiano con l’uomo in più. 3 a 3 a 2’16”.

Quarta superiorità per Trieste, il tiro di Petronio è vincente. 3 a 4 a 1’13”.

Una superiorità fallita per parte; la prima frazione si chiude con Trieste avanti 4 a 3.

Secondo tempo. A 7’04” Lanzoni da posizione tre indovina un tiro a pelo d’acqua che sigla il 4 pari. Rete subito vanificata dal mancino di Bini in superiorità. 4-5 a 6’33”.

A 6’10” esplosione di gioia del pubblico savonese per l’alzo e tiro di Durdic. 5 a 5.

A 5’14” Valentino trova lo spazio per la conclusione vincente che vale il nuovo vantaggio triestino. 5 a 6.

Gran palla recuperata da Patchaliev che subisce fallo grave, lancio per Giovanetti che a tu per tu col portiere non sbaglia. 6 a 6 a 4’26”.

Assist di Patchaliev per Rocchi che spinge la palla in rete. Rari in vantaggio a 3’32”.7 a 6.

Nicosia alza sopra la traversa il tiro di Podgornik. Nulla può però sulla conclusione di Mladossich. 7 a 7 a 1’49”. Immediata la risposta di Campopiano col suo preciso mancino. 8 a 7 a 1’28”.

Terzo tempo. La prima rete arriva dopo 2’23” su rigore trasformato da Durdic. 9 a 7.

Nicosia respinge due conclusioni consecutive in inferiorità. Su quella successiva, però, arriva la rete di Mezzarobba. 9 a 8 a 3’01”. Pareggia i conti Petronio a 2’20”. 9 a 9.

Fallo grave ai danni di Bruni ed è lui stesso a segnare il gol del 10-9 a 1’19”.

Uomo in più per la Rari, time-out di Angelini. Gol di Patchaliev e Savona avanti 11-9 a 20″ dalla fine.

Quarto tempo. Fallo grave di Lanzoni, Nicosia para su Mladossich. Nuova superiorità ospite e Bini va in gol. 11 a 10.

Ci pensa Durdic da posizione tre a realizzare il nuovo più 2. 12 a 10 a 6’33”.

Controfuga Trieste, Mladossich va a segno. 12-11 a 4’57”.

A 3’41” Campopiano indovina il tiro che vale il nuovo più 2. 13 a 11.

Si spegne il tabellone; si interrompe la partita. Si riprende senza.

Uomo in più per Trieste, palo di Inaba. Poi Nicosia respinge la stoccata di Mezzarobba.

Superiorità per gli ospiti, Bettini chiede il time-out. Mezzarobba colpisce la traversa. Ora il time-out è savonese. La rete della sicurezza però non arriva.

Ancora Nicosia, con una parata, e poi il palo fermano Trieste. Gli arbitri estraggono il cartellino rosso diretto all’indirizzo di Caldieri. C’è ancora time-out di Trieste. Ma è ancora Nicosia protagonista.

Finisce col successo della Rari per 13-11. I biancorossi rafforzano la quinta posizione, staccando di 4 lunghezze il Trieste, e tallonano il Telimar quarto in classifica. Un successo che è anche di buon auspicio per la semifinale di Euro Cup che andrà in scena a marzo.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Pallanuoto Trieste 13-11

(Parziali: 3-4, 5-3, 3-2, 2-2)

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi 1, A. Patchaliev 2, P. Giovanetti 1, F.N. Panerai, M. Arco, A. Caldieri, L. Bruni 1, E. Campopiano 3, L. Mantovani, B. Durdic 3, G. Lanzoni 2, J. Valenza. All. Alberto Angelini.

Pallanuoto Trieste: P. Oliva, D. Podgornik, R. Petronio 2, I. Bulijubasic, M. Vrlic, G. Valentino 1, I. Bego, M. Mezzarobba, A. Razzi, Y. Inaba 3, G. Bini 3, A. Mladossich 2, F. Ghiara. All. Bettini.

Arbitri: Bruno Navarra (Roma) e Riccardo D’Antoni (Siracusa). Delegato Fin: Enzo Carannante (Torino).

Note. Uscito per limite di falli Lanzoni nel quarto tempo. Espulso per gioco scorretto Caldieri nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 7 su 10 più 1 rigore realizzato, Trieste 6 su 15 più 1 rigore realizzato.